Cười ra nước mắt với bài thi Văn, Địa lớp 12

Theo báo Tiền Phong ghi lời kể của giáo viên tham gia chấm thi môn Văn, nhiều học sinh không học hành gì, nên suy diễn, bịa và trình bày rất lan man những kiến thức khôi hài.



Cụ thể, với câu hỏi số 3 của đề thi, học sinh được lựa chọn 1 trong 2 câu hỏi: phân tích nhân vật Tràng trong chuyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân; hoặc phân tích một đoạn thơ trong bài Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng.



Đây là những câu hỏi kiểm tra kiến thức cơ bản, học sinh đọc kỹ tác phẩm đều có thể làm bài. Tuy nhiên, có thí sinh phân tích nhân vật Tràng: Tràng có đầy đủ yếu tố của một kẻ du côn, kẻ cướp, cao bồi… (mặc dù trong tác phẩm, nhân vật này xuất hiện với sự mộc mạc, giản dị).







Các thí sinh trao đổi sau kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: Minh Thái

Vịnh Hạ Long thành " Di tích lịch sử thế giới"

Hoặc có học sinh miêu tả nhân vật này là một kẻ xấu xí, bẩn thỉu, bị mọi người ghét bỏ, chê cười, nhưng lại có ý chí vượt qua đói nghèo…, rồi cuối cùng kết luận: chúng ta cần phải noi theo tấm gương sáng này!Một câu thơ hay và tinh tế như: Mai Châu mùa em thơm nếp xôi trong tác phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng đã được học sinh hiểu sai và tán rất thô: Các chiến sĩ Tây Tiến hành quân rất vất vả, rất đói và khát; tuy vậy, khi ngửi thấy mùi cơm nếp, các chiến sĩ vẫn dằn lòng, không hề kêu ca đói khát.Thậm chí có những thí sinh miêu tả rất lan man như chưa bao giờ biết đến tác phẩm này hay và chưa hề biết tác phẩm nằm trong chương trình học tập chính khóa của mình.Theo PV , trong giờ giải lao các giám khảo trao đổi các cái sai ngô nghê của TS thể hiện trong bài thi của mình mà cười… méo cả miệng.Khi trình bày về gió mùa đông bắc có TS viết gọi là gió mùa đông bắc bởi loại gió này chỉ hoạt động ở vùng đông bắc nước ta (!). Về nguồn gốc thay vì nói từ khối khí lạnh phương bắc xuất phát từ cao áp Xi-bia thì TS lại nói xuất phát từ cao áp Kơ Nia, cao áp Căm-pu-chia thổi vào Việt Nam. Phạm vi hoạt động của gió mùa đông bắc chủ yếu từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 16o trở ra) thì TS lại viết một cách rất hùng hồn rằng gió mùa đông bắc chủ yếu hoạt động ở phía bắc nước ta và về phía nam thì hầu như bị chặn lại ở dãy… Bạch Hổ. Hẳn TS chỉ nhớ Bạch (trắng), còn con gì bạch cũng không sao, ngựa bạch (Bạch Mã) hay hổ bạch (Bạch Hổ) cũng thế.Trả lời câu hỏi vì sao có sự thay đổi tỉ trọng của khu vực I (nông-lâm-ngư nghiệp) trong cơ cấu lao động có việc làm của nước ta năm 2009 so với năm 2000 thay vì nói nguyên nhân do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm cho kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động thay đổi thì có TS lại viết rằng do dân ta làm nông nghiệp chán, không đủ ăn nên chuyển sang làm công nghiệp. Có TS lại cho rằng đó là do ý thức tự do của người dân đã bỏ đồng ruộng để chuyển sang làm công nghiệp, dịch vụ.Đề cho bảng số liệu và yêu cầu rõ ràng TS phải vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2005-2008. Thế nhưng có thể TS không biết vẽ biểu đồ miền nên lại vẽ 4 biểu đồ tròn và biện hộ : biểu đồ miền không thể hiện rõ nên em vẽ bằng biểu đồ tròn và ghi “em mất công hơn” có lẽ viết thêm điều này TS tỏ lòng mong giám khảo cho điểm phần vẽ của mình.Nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2005-2008 khu vực có vốn đầu tư nước ngoài luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất có thí sinh thêm rằng nguyên nhân do dân ta nghèo lại chỉ sính ngoại.Có sĩ tử còn hào hứng phong cho vịnh Hạ Long là một “di tích lịch sử thế giới” và viết Đông Nam Bộ phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến di tích lịch sử vịnh Hạ Long .Trình bày thế mạnh về tự nhiên để phát triển cây chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, thay vì nêu nguyên nhân nhờ điều kiện đất trồng, địa hình, khí hậu có TS lại viết muốn sản xuất chè phải có máy móc, mà máy nào chả dùng sắt thép, ở Trung du và miền núi Bắc Bộ cô giáo em bảo có rất nhiều khoáng sản để luyện kim nên em nghĩ rằng đó là điều kiện lí tưởng để sản xuất chè ở đây.Nói về hiện trạng phát triển chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, có TS trình bày phát triển lắm, sản phẩm tiêu thụ khắp nơi. Và để củng cố lòng tin cho giám khảo, em còn viết rõ quê em tận Thanh Hóa mà bố em vẫn mua chè Thái Nguyên.Trong phần riêng - phần tự chọn theo chương trình chuẩn với câu hỏi tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên trong việc phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta, không trình bày được đầy đủ song có TS “chém” rằng thuận lợi là cơ bản, khó khăn là tạm thời. Lại có TS sau khi trình bày xong lại viết tuy thuận lợi rất nhiều nhưng theo em nếu nước ta ở vùng ôn đới thì thuận lợi hơn.Đây chỉ là một ví dụ trong hàng trăm bài thi môn Địa lí tốt nghiệp THPT năm 2011 mà thầy giáo Vũ Quốc Lịch, giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đang chấm. Những cái sai của TS thoạt đầu đọc thì buồn cười nhưng cũng thật đáng để chúng ta suy ngẫm.