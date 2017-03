Cựu du học sinh cầm đầu đường dây trộm cước viễn thông

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can gồm: Nguyễn Trung Hiếu, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Võ Thanh Hải, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; Chiêm Chí Hưng, trú tại quận 6, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Thái Hiển, trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về tội: "Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Trong vụ án này, có 1 bị can là Huỳnh Vỹ, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã chết, nên cơ quan tố tụng đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Tài liệu cơ quan tố tụng thể hiện: ngày 9-11-2011, Nguyễn Trung Hiếu bị bắt quả tang khi đang vận hành hệ thống viễn thông lắp đặt trái phép tại nơi ở phường 1, quận Gò Vấp, để chuyển cuộc gọi điện thoại quốc tế thành cuộc gọi nội địa nhằm chiếm đoạt cước viễn thông quốc tế. Hiếu khai trong thời gian du học Canada, anh ta quen Dewey, một đối tượng quốc tịch Hoa Kỳ, gốc Trung Quốc. Năm 2008, Dewey sang Việt Nam gặp Hiếu để bàn bạc và thống nhất việc Hiếu mở tài khoản tại ngân hàng để Dewey chuyển tiền chênh lệch cước viễn thông vào, sau đó Hiếu có trách nhiệm chuyển tiền cho các đối tượng đang quản lý các điểm lắp đặt hệ thống viễn thông trái phép ở Việt Nam. Theo thỏa thuận, Hiếu sẽ được Dewey trả thù lao 2% trên tổng số tiền mà Dewey chuyển vào. Năm 2010, Dewey tiếp tục bàn bạc với Hiếu lắp đặt hệ thống viễn thông trái phép. Dewey cung cấp thiết bị, hướng dẫn kĩ thuật, còn Hiếu có trách nhiệm thuê các địa điểm lắp đặt hệ thống viễn thông, thuê đường truyền internet, thuê sim card điện thoại di động, quản lý, điều hành hệ thống viễn thông sau khi lắp đặt. Thực hiện thỏa thuận với Dewey, Hiếu đã lấy pháp nhân một số doanh nghiệp để thuê bao trả sau hàng trăm sim của một số nhà mạng. Đồng thời, bắt mối với một số đối tượng để triển khai lắp đặt thiết bị viễn thông. Ngoài địa điểm lắp đặt tại nơi ở của mình, Hiếu còn lắp đặt thêm tại nơi ở của Chiêm Chí Hưng, Nguyễn Thái Hiển và Võ Thanh Hải. Từ tháng 4-2011 đến khi bị bắt, Hiếu và đồng bọn đã trả gần 182 triệu tiền cước thuê bao liên lạc trong nước của hơn 300 thuê bao điện thoại để chuyển gần 8 triệu phút mạng quốc tế thành cuộc gọi nội địa. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 5,6 tỷ đồng. Theo H.Q (An ninh thủ đô)