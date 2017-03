Đã có thủ khoa đạt 29,5 điểm

Trường này còn có ba á khoa cùng đạt 29 điểm. Năm nay trường có 400 chỉ tiêu và có hơn 400 thí sinh đạt 26,5 điểm trở lên (điểm trúng tuyển năm ngoái là 24).

ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi khối A, A1 và B của các trường thành viên. Thủ khoa khối B là Phan Thị Hồng Hải thi vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đạt 29 điểm. Thủ khoa khối A là Trần Minh Tâm thi vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Nguyễn Xuân Đức thi vào Trường ĐH Công nghệ cùng đạt 28 điểm. Đầu tuần sau ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ công bố điểm thi khối C và D. Điểm thi vào các trường thành viên cao hơn nhiều so với năm trước nên điểm trúng tuyển sẽ tăng cao.

Trường ĐH Tài chính-Marketing TP.HCM công bố điểm thi với hai thủ khoa cùng đạt 26 điểm là Nguyễn Trần Thanh Trúc (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) thi ngành marketing và Nguyễn Đông Lập (học sinh Trường THPT chuyên Long An, Long An) thi ngành kinh doanh quốc tế. Năm nay tổng số thí sinh dự thi vào trường là 17.458 giảm hơn 5.700 thí sinh so với năm trước nhưng điểm thi cao nên dự kiến điểm trúng tuyển tăng từ 2 đến 4,5 điểm. Trường này đã công bố điểm trúng tuyển dự kiến ngành quản trị khách sạn: khối A 20,5, khối A1 19, khối D1 18,5; kinh doanh quốc tế: A 20, A1-D1 19; quản trị kinh doanh: A 18,5, A1-D1 18; marketing: A-A1 19, D1 18; bất động sản, tài chính-ngân hàng, kế toán, hệ thống thông tin quản lý, ngôn ngữ Anh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 17. Điểm trúng tuyển chính thức sẽ được thông báo sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn cho từng khối thi.

Trường ĐH Quảng Nam có kết quả thi cao hơn năm trước. Tất cả ngành sư phạm của trường đều tăng từ 0,5 đến 5 điểm, trong đó ngành sư phạm toán dự kiến tăng 4-4,5 điểm lên 17-17,5. Các ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm vật lý tăng 2-3 điểm. Còn ngành sư phạm ngữ văn, sư phạm sinh học tăng 0,5-1 điểm. Trong khi đó, các ngành ngoài sư phạm như kế toán, quản trị kinh doanh, Việt Nam học, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, bảo vệ thực vật chỉ có vài thí sinh đạt bằng điểm trúng tuyển năm ngoái, trong khi chỉ tiêu 50-100. Do đó các ngành này sẽ rộng cửa nguyện vọng bổ sung. Trường có hai thí sinh cùng đạt điểm cao nhất 23 và cùng thi khối C là Trần Minh Huy (học sinh Trường THPT Trần Cao Vân, Quảng Nam) thi ngành sư phạm ngữ văn và Lê Thị Mỹ Hạnh (học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, Quảng Nam) thi ngành giáo dục tiểu học.

Trường ĐH Dân lập Hải Phòng có điểm thi rất thấp. Dù có 1.800 chỉ tiêu hệ ĐH nhưng chỉ có 754 thí sinh dự thi (không tính thi liên thông và mượn trường dự thi) và chỉ hơn 230 thí sinh đạt bằng điểm sàn năm ngoái. Do đó, trường chủ yếu xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Đáng chú ý, trường chỉ tuyển khối C ngành Việt Nam học thì 33 thí sinh dự thi khối này đã có 22 thí sinh đạt bằng sàn năm trước là 14,5 điểm trở lên. Thí sinh có điểm thi cao nhất trường cũng thuộc khối C là Phạm Thị Nhài (học sinh Trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng) đạt 22,5 điểm.

