Đã “gút” các chỉ tiêu

(PL)- Trao đổi với phóng viên chiều qua (26-2), ông Đỗ Thanh Duy, Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), cho biết hai ngày trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã ký phê duyệt để “gút” các chỉ tiêu trong cuốn cẩm nang Những điều cần biết về kỳ thi tuyển sinh năm 2009.

Năm nay, cẩm nang bao gồm danh sách của gần 400 trường ĐH, CĐ với những chỉ tiêu như: ĐH hệ chính quy là 256.552 chỉ tiêu (tăng 4,5% so với năm 2008); CĐ là 245.835 chỉ tiêu (tăng 13,5% so với năm 2008); trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy với 389.484 chỉ tiêu (tăng 8,9%); hệ đào tạo vừa làm vừa học là 71.315 chỉ tiêu (tăng 19%). Riêng chỉ tiêu đào tạo từ xa giảm 15% so với năm 2008 với gần 86.000 chỉ tiêu. Hệ đào tạo CĐ vừa làm vừa học, liên thông 110.000 chỉ tiêu, tăng 23% so với năm 2008.

Ông Duy cũng cho hay, theo đúng kế hoạch, ngày 10-3, Bộ sẽ ban hành cuốn cẩm nang nhưng năm nay sẽ có sớm hơn để phục vụ cho nhu cầu dự thi của các em học sinh.

Theo TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, theo phương án mới, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 hoặc thí sinh tự do thi theo các cụm trường. Mỗi cụm (ít nhất ba trường THPT hoặc ba trung tâm giáo dục thường xuyên) sẽ thành lập một hội đồng coi thi. Tuy nhiên, Bộ cho phép những trường ở vùng xa, hải đảo đi lại khó khăn có thể tổ chức thi tại chỗ và yêu cầu địa phương phải báo cáo rõ tính không khả thi của việc thi theo cụm để Bộ có phương án tăng cường thanh tra giám sát điểm thi đó.