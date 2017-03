Đà Nẵng: Gần 5 tỉ đồng dạy trẻ học bơi

Ngày 18-5, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt dự án “Bơi an toàn” do Hiệp hội Cứu hộ hoàng gia Úc thông qua tổ chức Liên minh vì sự an toàn trẻ em tài trợ với số tiền gần 5 tỉ đồng.

Chương trình sẽ tổ chức các lớp học bơi và các kỹ năng an toàn dưới nước cho khoảng 6.000 học sinh tiểu học các trường trên địa bàn thành phố; đồng thời đào tạo thêm 20 giáo viên trở thành huấn luyện viên bơi an toàn, hướng tới xây dựng đội ngũ huấn luyện viên bơi an toàn quốc gia tại Đà Nẵng.



Dự án sẽ kết thúc vào cuối năm 2012.



Theo TUỆ ANH (TTO)