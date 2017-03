Đà Nẵng giảm 10% vé tàu cho thí sinh, người nhà

Với mỗi giấy báo thi, thí sinh được mua 1 vé giảm giá và được mua thêm 1 vé giảm giá cho người thân đi cùng (chỉ được ưu tiên cho lượt đi). Khi có giấy báo nhập học, thí sinh cũng sẽ được mua 1 vé giảm giá cho một lượt đi và người thân đi cùng.



Để được giảm giá vé hai chiều, thí sinh phải xuất trình thẻ học sinh hoặc giấy Chứng minh nhân dân kèm theo giấy báo dự thi năm 2011.



Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn cho các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2011, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng ý đề nghị của Đại học Đà Nẵng tạm ngưng lưu thông xe ben vào các giờ cao điểm. Cụ thể, từ 7-10 giờ các ngày 3 và 8/7; từ 5-7 giờ, 9-13 giờ 30, và từ 15 giờ 30-18 giờ 30 vào các ngày 4, 5/7-2011 và 9, 10/7.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Công an thành phố làm việc với Đại học Đà Nẵng để xác định việc tạm ngưng xe ben lưu thông trên các tuyến đường cụ thể, làm cơ sở để chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tổ chức kỳ thi tại Đà Nẵng.



Ga Đà Nẵng sẽ tăng các chuyến tàu Đà Nẵng-Quy Nhơn và ngược lại. Các chuyến tàu tăng cường này sẽ có hành trình dừng đón và trả khách tại các ga Đà Nẵng, Trà Kiệu, Tam Kỳ, Núi Thành, Quảng Ngãi, Đức Phổ, Diêu Trì, Quy Nhơn. Các tàu Thống Nhất từ Hà Nội vào Đà Nẵng (tàu TN3 và TN4) cũng sẽ nối thêm toa (khoảng 50 ghế) để phục vụ học sinh, thí sinh và người nhà trong dịp cao điểm này.



Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, bắt đầu từ 1/7 sẽ tăng chuyến xe buýt Đà Nẵng-Tam Kỳ từ 40 lên 56 chuyến/ngày. Tuyến xe buýt Đà Nẵng-Tam Kỳ giá rẻ, lịch chạy ổn định, đặc biệt là lộ trình xe buýt đi qua các điểm quan trọng như bến xe, trường học, bệnh viện và chợ nên rất thuận lợi cho người dân và học sinh.



Từ ngày 2/7 sẽ khai trương thêm tuyến xe buýt nối dài tuyến chợ Hàn - Khu công nghiệp Hòa Khánh đến phường Hòa Hiệp Bắc. Thời gian hoạt động của tuyến xe buýt này là từ 5 giờ 30 đến 18 giờ hàng ngày với tần suất 20 phút/chuyến (giờ cao điểm rút xuống 15 phút/chuyến)./.



