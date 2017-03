Từ năm học 2013-2014, việc học trái tuyến tại một số trường ở trung tâm TP Đà Nẵng sẽ do UBND TP Đà Nẵng quyết định. Trong ảnh là học sinh Trường tiểu học Phù Đổng, trường này vốn quá tải - Ảnh: Đoàn Cường



Giảm dần tình trạng quá tải



Theo ông Đặng Hùng, việc học sinh trái tuyến vào các trường trung tâm của TP đã tồn tại từ nhiều năm qua. Với quyết định siết chặt việc học trái tuyến này sẽ giảm dần tình trạng quá tải, ngăn chặn không để tình hình trầm trọng hơn. Ông Hùng cũng khẳng định đây chỉ là bước đầu trong việc giảm tải vào các trường trung tâm, chưa thể giải quyết triệt để ngay căn bệnh này. Trong thời gian tới, ngành giáo dục Đà Nẵng sẽ tiếp tục có những chính sách khác cho vấn đề này.



Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)



Từ nhiều năm qua, các trường tiểu học của Đà Nẵng như Trường tiểu học Phan Thanh, Hoàng Văn Thụ, Phù Đổng (Q.Hải Châu), Trường tiểu học Trần Cao Vân (Q.Thanh Khê) luôn ở trong tình trạng quá tải. Nguyên nhân là những trường này được tiếng có chất lượng, lại ở trung tâm TP nên nhiều bậc cha mẹ luôn tìm cách để con cái mình được học ở đây.Thầy Nguyễn Đăng Hoa - hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) - cho biết từ nhiều năm qua trường luôn rơi vào tình trạng quá tải. “Trường có quy mô chỉ 30 lớp học nhưng hiện đã nhảy lên đến 70 lớp học. Trong đó, học sinh trái tuyến chiếm đến 30-40%. Chỉ 13 lớp có chế độ học 2 buổi/ngày, số còn lại phải gửi ở ngoài hoặc tại gia đình” - thầy Hoa cho hay. Theo thầy Hoa, để chạy cho con vào Trường tiểu học Phù Đổng, nhiều bậc phụ huynh nhập hộ khẩu về khu vực này nhưng thực chất họ không cư trú ở địa phương. Việc nhận học sinh trái tuyến trước đây do UBND quận quyết định.Theo Trường tiểu học Phù Đổng, năm học 2013-2014, điều tra phổ cập học sinh ở độ tuổi đến trường là 380 em, tương đương 10 lớp học. Điều đó có nghĩa trường này sẽ tiếp tục ở trong tình trạng quá tải. Thầy Hoa nhìn nhận nếu năm học này UBND TP Đà Nẵng cấm việc học trái tuyến thì trường giảm được 1-2 lớp. Và phải năm năm sau trường mới ở trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, việc quá tải chỉ giảm chứ không thể hết được.Tương tự, Trường tiểu học Trần Cao Vân (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) hiện cũng đang trong tình trạng quá tải với 47 lớp học thì mỗi lớp có sĩ số 41 học sinh, số học sinh trái tuyến chiếm 20%. Thầy Phan Chánh - hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Cao Vân - cho biết theo quy định thì sĩ số lớp học từ 35-40 em/lớp là phù hợp. Số học sinh trái tuyến vào học tại trường chủ yếu là con cán bộ, một số gia đình có điều kiện và cả giáo viên của trường. Việc quá tải đã dẫn tới hệ lụy là đến nay chỉ có 50% số lớp được học 2 buổi/ngày. Theo thầy Chánh, dự kiến năm học này sẽ tuyển 238 em. “Tuyệt đối năm học này sẽ không nhận học sinh trái tuyến. Vậy nhưng việc chấm dứt quá tải sẽ khó, trừ khi phải xây thêm trường hoặc xây thêm cơ sở mới” - thầy Chánh khẳng định.Đây cũng là tình trạng chung của các trường tiểu học Phan Thanh, Hoàng Văn Thụ....Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, những năm trước đây học sinh tiểu học trái tuyến vào các trường trung tâm do UBND quận quyết định. Tuy nhiên, từ năm học 2013-2014, lãnh đạo UBND thành phố sẽ quyết việc này. Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản quy định việc tuyển sinh học sinh trái tuyến. Theo đó, đến năm 2015-2016, các trường tiểu học phải có 100% học sinh học hai buổi/ngày, nếu có khả năng mới được tiếp nhận học sinh ngoại tuyến. Riêng với các trường THCS Trưng Vương, tiểu học Hoàng Văn Thụ, tiểu học Phù Đổng, tiểu học Phan Thanh, tiểu học Trần Cao Vân không được tiếp nhận học sinh trái tuyến. Trường hợp có nguyện vọng học phải làm đơn và do UBND TP quyết định. UBND Q.Thanh Khê, Hải Châu tập hợp danh sách học sinh có nguyện vọng học trái tuyến trình UBND TP Đà Nẵng xem xét, đảm bảo tính công bằng, chính xác.Ông Đặng Hùng - chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng - nhìn nhận quyết định của UBND TP Đà Nẵng thể hiện sự quyết liệt trong việc giảm tải vào các trường trung tâm thành phố. “Thông thường chỉ cần để sở thực hiện việc giải quyết các trường hợp trái tuyến nhưng nay do đích thân lãnh đạo UBND TP quyết định đủ thấy quyết tâm rất lớn về việc giảm tải, đảm bảo học sinh được học hai buổi/ngày” - ông Hùng cho hay.