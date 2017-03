Đà Nẵng: Sinh viên, công nhân “vắng bóng” sau tết

Hầu hết các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Đà Nẵng giảng đường còn thiếu vắng SV đi học đầu năm. Cá biệt nhiều giảng đường vắng hoe, sân trường chỉ có vài SV.

Tại đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) nơi tập trung hai trường ĐH lớn của Đà Nẵng (ĐH Sư phạm và ĐH Bách khoa), SV ngồi chật kín các... quán cà phê tán gẫu hoặc đánh bạc. Khu vực Trường ĐH Duy Tân trên đường Phan Thanh (quận Thanh Khê) từ quán cà phê cóc đến quán sang trọng hầu hết khách ngồi uống là SV. Không ít trong đó là những SV trốn giờ học ngồi buôn chuyện.

Nhiều giảng đường vắng hoe. Ảnh: PT

Ông Nguyễn Thôi, Trưởng phòng Công tác HS-SV Trường ĐH Duy Tân, cho biết: “Hiện chỉ có khoảng 60% SV đến lớp. Nguyên nhân là các SV ở tỉnh xa chưa thể bắt xe vào học. Ngoài ra, do SV vẫn còn tâm lý nghỉ xả hơi sau tết. Các SV vắng học chủ yếu thuộc ngành kinh tế và học các môn lý luận, đại cương. Dự kiến phải đến ngày 15-1 (âm lịch) SV mới vào học đầy đủ. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều trường chứ không riêng gì ĐH Duy Tân”.

Không chỉ trường ĐH, các doanh nghiệp tại hai KCN lớn nhất Đà Nẵng là Hòa Khánh và An Đồn chỉ có hơn 50% lao động quay lại làm việc. Nhiều công ty phải ra thông báo tuyển dụng để đảm bảo hoạt động sản xuất, hoàn thành các đơn hàng đã ký trước đó.

Tại KCN Hòa Khánh, Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa phải phát tờ rơi thông báo tuyển 1.000 lao động để bù vào số lao động đang thiếu. Cùng chung tình trạng, Công ty May mặc The Blues cũng phải tuyển 500 lao động để lấp đầy các dây chuyền sản xuất.

Nhiều doanh nghiệp ở KCN An Đồn cũng treo thông báo tuyển thêm lao động do một số lượng lớn CN về quê ăn tết vẫn chưa vào làm việc. Ông Lê Chân Khương, Trưởng phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Hữu Nghị chuyên sản xuất các sản phẩm giày da, may mặc, cho biết số công nhân đang làm việc ở xí nghiệp có gần 1.000 người với mức thu nhập bình quân 2,5-3,2 triệu đồng/tháng. “Hiện công ty đang thiếu 5%-7% lao động, để bổ sung công ty đang ra thông báo tuyển thêm gần 200 công nhân” - ông Khương nói.

Một cán bộ Công Ty TNHH Keyhinge Toys Việt Nam lại cho biết công ty có gần 4.000 CN chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em. Nhưng hiện công nhân vẫn chưa vào làm việc. Trong khi đó, công ty vẫn đang tiếp tục tuyển công nhân để làm việc sau tết.

Sáng 31-1, tại KCN Hòa Khánh, hàng trăm công nhân may mặc thuộc Công ty TNHH ITG Phong Phú đã đến công ty để giải quyết tiền lương và các khoản trợ cấp thất nghiệp. Theo các công nhân, từ sau tết, công ty thông báo tạm ngừng sản xuất do gặp khó khăn về tài chính nên gần 4.000 công nhân phải nghỉ việc. “Mức lương mà công ty trả cho công nhân quá thấp so với mức sàn chung nên nhiều lao động đã xin nghỉ việc trước tết, không trở lại nhà máy. Chúng tôi vào đây sớm để giải quyết quyền lợi trước khi nghỉ việc” - chị Lan, một CN, cho biết.

L.PHI­ - T.TÀI