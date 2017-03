Đà Nẵng xây “Ngôi nhà xanh” hơn 1,3 tỷ đồng cho HS, SV nghèo

Đây là một trong những dự án do Hội khuyến học TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tổ chức Care the People (Ý) triển khai nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên (HS, SV) có hoàn cảnh khó khăn.



Theo đó, ban đầu đã có 15 em HS, SV đã đến và được hỗ trợ chi phí ăn ở tại “Ngôi nhà xanh” tại số 171/19 đường Tôn Đản, TP Đà Nẵng. Số HS, SV được sống trong "Ngôi nhà xanh" có thể lên đến 20 em.



Đại diện Hội Khuyến học thành phố chia sẻ: “Cùng cới các chương trình trao học bổng khuyến học, “Ngôi nhà xanh” là công trình thiết thực hỗ trợ cho các em HS, SV còn nhiều khó khăn trên bước đường học tập do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Trong đó, đặc biệt có những em đi học xa nhà, gia đình khó gánh nỗi chi phí ăn. Ở trong “Ngôi nhà xanh”, các em yên tâm học hành, nên người, trước hết cho bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội trong tương lai”.



Được biết, kinh phí xây dựng “Ngôi nhà xanh” là 50.000 Euro (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng) do tổ chức Care the People tài trợ. Chi phí dự kiến hỗ trợ cho mỗi HS, SV sinh hoạt, học tập tại “Ngôi nhà xanh” khoảng 20 triệu đồng/năm.





Theo Khánh Hiền (DT)