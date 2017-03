Đà Nẵng: Xử lý nghiêm HS đi môtô, xe máy đến trường

HS Trường THPT Nguyễn Hiền (đường Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) "đối phó" bằng cách gửi xe máy tại bờ tường Trường tiểu học Phan Đăng Lưu, cách trường khoảng 100m. Ảnh chụp chiều ngày 10/5/2012.

Theo Công Bính ( DT)



Mặc dù thời gian qua, ngành GD-ĐT Đà Nẵng đã nghiêm cấm và triển khai nhiều biện pháp quản lý nhưng tình trạng HS điều khiển môtô, xe máy đến trường vẫn diễn ra ở một số trường THPT trên địa bàn, trong đó có sự “tiếp tay” của một số hộ dân xung quanh các trường học nhận giữ xe máy của HS để thu tiền.Để thiết lập trật tự kỷ cương giao thông đối với HS ở các trường học, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo CSGT, Cảnh sát trật tự, Công an các quận, huyện tăng cường kiểm tra khu vực trước trường học, phát hiện xử lý theo quy định các trường hợp HS điều khiển mô tô, xe máy đến trường và thông báo cho nhà trường có biện pháp xử lý kỷ luật đối với HS vi phạm.Sở GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng quy tắc đô thị các quận, huyện kiểm tra, xử lý việc sử dụng vỉa hè để trông giữ xe của các hộ dân xung quanh các trường học.UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo Sở GD-ĐT có văn bản hướng dẫn các hình thức kỷ luật đối với HS vi phạm an toàn giao thông và yêu cầu các trường học kiên quyết triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các trường có các hình thức tuyên truyền, thông báo cho HS và phụ huynh nắm rõ, thường xuyên nhắc nhở con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy; không điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Đặc biệt, các trường phải tổ chức cho phụ huynh ký cam kết không để con em mình điều khiển mô tô, xe máy đi học.Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo lực lượng công an và UBND các phường, tổ dân phố phối hợp với nhà trường và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc cấp phép giữ xe, tiến hành kiểm tra việc trông, giữ mô tô, xe máy HS của các hộ dân xung quanh khu vực trường học trên từng địa bàn quận, huyện. Tổ chức ký cam kết và có biện pháp xử lý nếu cố tình vi phạm.