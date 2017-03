Đại học FPT liệt sinh viên nộp học phí muộn vào diện "tự ý thôi học"

Ngay sau khi báo Giáo dục Việt Nam ghi nhận được thông tin, sinh viên ĐH FPT TP. Hồ Chí Minh bức xúc về việc đóng học phí trễ phải nộp thêm 100 USD để được tiếp tục theo học, phóng viên đã liên hệ với Trường ĐH FPT để xác minh thực, hư sự việc.







Nhiều sinh viên ĐH FPT TP. Hồ Chí Minh tỏ ra bức xúc trước việc phải đóng thêm 100 USD vì nộp trễ học phí vài phút

Sinh viên nộp học phí muộn bị coi là tự ý nghỉ học

100 USD là phí nhập học trở lại…

Chúng tôi gọi đến Trường ĐH FPT TP. Hồ Chí Minh, một cán bộ thuộc bộ phận Tư vấn tuyển sinh của trường cho biết: “Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí và không có đơn xin tạm hoãn hoặc xin đóng học phí muộn với lý do chính đáng, nhà trường sẽ hiểu rằng, sinh viên đó đã tự ý nghỉ học. Sinh viên muốn quay lại trường học tập bình thường sẽ phải làm một cái thủ tục gì đó để quay lại. Và có thể, 100 USD là lệ phí để sinh viên tiếp tục quay lại học sau khi đã hoàn tất học phí…”.Cán bộ tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH FPT TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm: “Bản thân tôi không rõ lắm là có bao nhiêu sinh viên đóng học phí trễ và phải đóng thêm khoản tiền 100 USD để tiếp tục được theo học đợt này. Tuy nhiên, trước mỗi kỳ học, nhà trường đều thông báo thời hạn đóng học phí đến sinh viên.Hết hạn đóng học phí, sinh viên vẫn chưa có tiền chuyển khoản về trường, không có đơn xin đóng học phí muộn thì sinh viên đó hiển nhiên được cho rằng đã tự ý nghỉ học. Sinh viên đóng học phí muộn sẽ phải chịu phạt theo quy định của nhà trường. Cái này nhà trường cũng đã có thông báo đến sinh viên ở tất cả các cơ sở từ lâu”.Bà Nguyễn Hoài Anh, Phòng Truyền thông và Quan hệ cộng đồng, Trường ĐH FPT (cơ sở tại Hà Nội) cho biết: “Với các sinh viên không đóng học phí trong thời gian quy định, cũng như không bảo lưu hoặc không có lý do khác bằng văn bản thì theo quy định, trường xếp sinh viên đó vào diện thôi học.Sinh viên đã thôi học có nguyện vọng nhập học trở lại thì làm đơn để trường xem xét. Nếu được chấp nhận nhập học trở lại thì phải nộp phí nhập học trở lại theo quy định…”.Theo như lời của bà Nguyễn Hoài Anh, sinh viên cứ đóng học phí trễ so với thời gian quy định của trường, không cần biết với lý do gì, sinh viên đó sẽ bị liệt vào diện thôi học. 100 USD là số “lệ phí” sinh viên phải chịu “phạt” vì “tội” đóng học phí muộn.Bà Hoài Anh cũng cho hay: “Các quy định trên đã được nhà trường ban hành quyết định và áp dụng từ tháng 7/2011 đến nay. Sinh viên có nguyên vọng, thắc mắc gì khác thì làm đơn để trường xem xét…”.Tuy nhiên, nhiều sinh viên thì cho rằng, họ không có chủ ý trây ì tiền học phí, mà những tình huống đó chỉ một chút sơ sẩy nhỏ có thể xảy đến trong quá trình chuyển khoản tiền học phí về trường (Ngân hàng hết giờ giao dịch, lỗi hệ thống giao dịch…). Một số sinh viên khác thì vì lý do riêng nên bị muộn mất một hai ngày… nhưng nểu chiểu theo quy định thì vẫn bị liệt vào diện tự ý thôi.Điều đáng nói là những sinh viên đã tỏ ra bức xúc với cách hàng xử này của Trường ĐH FPT vẫn đang đi học bình thường, bỗng nhiên trở thành đối tượng sinh viên tự ý nghỉ học và hiển nhiên phải “gánh” khoản phí nhập học “bổ sung” lên đến 100 USD để tiếp tục được học… đó là chưa kể còn bị mang tiếng với gia đình, bạn bè là... "kẻ chơi bời lêu lổng, hỏ học".Quy định này của Đại học FPT phải chăng là quan liêu, làm khó cho chính sinh viên của mình?