Đại học Huế: Thí sinh khiếm thị đỗ thủ khoa

(PL)-Ngày 8-8, PGS-TS Nguyễn Hoàng, Trưởng ban Đào tạo Đại học Huế, cho biết thí sinh khiếm thị Trần Thị Mỹ Lài (trú thôn An Hải, thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) dự thi vào Đại học Huế (khối C) đã đỗ thủ khoa ngành văn học với 20 điểm.

Trần Thị Mỹ Lài là con thứ sáu trong gia đình ngư dân nghèo có bảy anh chị em ở vùng biển huyện Phú Vang. Lài bị mù bẩm sinh. Năm lên bảy tuổi, Lài đã phải rời bố mẹ để vào Trung tâm Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù Thừa Thiên-Huế học chữ. “Em thích học nghề báo để trở thành phóng viên viết tin bài cho mọi người được biết nhưng khi nghĩ lại, nghề báo cần phải đi lại nhiều nên em đành đăng ký thi vào ngành văn học. Ước mơ sau này ra trường được dạy học cho các em nhỏ khiếm thị” - Lài tâm sự. Được biết thí sinh khiếm thị thứ hai dự thi vào Đại học Huế là Phạm Văn Phú (trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) cũng đã đỗ vào ngành luật Đại học Khoa học với 17 điểm. Ông Hoàng nhận xét, điểm thi vào Đại học Huế năm nay không cao, nhất là khối C và khối A nên điểm chuẩn của nhiều ngành trúng tuyển chỉ lấy ngang điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Hiện còn hơn 1.000 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 của 30 ngành ở Đại học Huế. NGUYÊN LINH