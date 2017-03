Đại học Ngoại thương có 10 thủ khoa

Theo Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu, ở khối A (cơ sở Hà Nội) có 2 thủ khoa đạt điểm 29. Hai thủ khoa của trường là thí sinh Lê Cao Nguyên- trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) với điểm Toán 9,5; Lý 9,75; Hóa 9,75 và thí sinh Nguyễn Duy Hải- Trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) với điểm Toán 9,25; Lý 9,5; Hóa 10,0 (tổng điểm 28,75 được làm tròn thành 29).



Còn ở thủ khoa khối D1 có tổng điểm là 28, khối D3 cũng có 1 thủ khoa đạt tổng điểm 28.



Cơ sở 2 TP.HCM có 2 thủ khoa khối A với tổng điểm 3 môn đạt 28,5 điểm. Và ở TP.HCM có 4 thủ khoa cùng mức điểm đạt 25,5 (chưa cộng ưu tiên).



Như vậy, cả hai cơ sở 1 và 2 Trường ĐH Ngoại thương có 10 thủ khoa.



Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu nhận định, so với kết quả điểm thi năm 2010 - năm nay số thí sinh có điểm tuyệt đối ít hơn, nhưng nhìn chung phổ điểm của thí sinh vẫn tương đối ổn định so với năm 2010 (chủ yếu là 7-9), nhiều khả năng điểm chuẩn ở Hà Nội sẽ ổn định, không giảm.



Đến thời điểm này, Trường ĐH Ngoại thương là trường đầu tiên có số bài thi đạt điểm tuyệt đối nhiều nhất và cũng là trường đầu tiên chấm xong bài thi.





Theo Kiều Oanh (VNN)