Đắk Lắk: Mất người thân, 3 thí sinh nén nỗi buồn làm bài thi

Đó là trường hợp thí sinh T.T.T.D. (HS Trường THPT Chu Văn An) dự thi tại Hội đồng thi cùng trường. D. mất anh ruột trong ngày thi đầu tiên (2/6) do gặp tai nạn giao thông.



Trường hợp thứ 2 là thí sinh tại Hội đồng thi THPT Phan Châu Trinh (huyện Ea H’leo) khi kỳ thi tốt nghiệp cận kề không may bố thí sinh này mất. Một thí sinh khác tại Hội đồng thi THPT Trần Quốc Toản (huyện Ea Kar) cũng gặp cảnh tang tóc khi mất đi người mẹ thân yêu trước ngày thi.



Nói về trường hợp 3 thí sinh này, ông Trương Thức cho hay, 3 thí sinh trên đã gặp sự cố đặc biệt đột xuất trong kỳ thi, tuy nhiên, các thí sinh đã vượt qua đau thương đến Hội đồng thi làm thủ tục và dự thi đầy đủ các môn thi trong 2 ngày đầu tiên là điều đáng biểu dương đối với 3 thí sinh này.



Được biết, sau 2 ngày thi, toàn tỉnh Đắk Lắk có 142 thí sinh vắng thi; trong đó khối THPT vắng 52/20.887 thí sinh; khối GDTX vắng 90/3.059 thí sinh. Có 3 thí sinh bị đình chỉ và hủy kết quả thi; trong đó có 2 trường hợp bị đình chỉ vì mang “phao” vào phòng thi.





Theo Viết Hảo (DT)