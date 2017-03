Đảm bảo an toàn đề thi trước giờ G

So với năm trước, các cụm thi đại học thường được tổ chức tại đô thị nơi có nhiều trường đại học thực hiện, thì năm nay kỳ thi THPT năm 2016, tại các tỉnh, thành đều bố trí hai loại cụm thi: Xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH do các trường ĐH chủ trì.



Cụ thể cụm thi Bến Tre do Trường ĐH Luật TP.HCM chủ trì đã huy động hơn 600 cán bộ coi thi. Trong đó hơn 300 cán bộ của trường đã được tập huấn công tác coi thi, điều động phục vụ kỳ thi.

PGS-TS Trần Hoàng Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết ngày 29-6, các cán bộ coi thi từ TP.HCM có mặt tại Bến Tre để triển khai phương án thi và tập huấn cho cán bộ coi thi huy động tại chỗ. Về khâu in sao đề thi, do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đảm trách và vận chuyển về Bến Tre trong ngày 30-6.



Ảnh minh họa

“Do cách xa trung tâm TP.HCM nên trong quá trình vận chuyển đề thi sẽ được lực lượng an ninh TP.HCM áp tải. Về đến Bến Tre bàn giao sẽ do lực lượng an ninh tại địa phương cùng với trường chịu trách nhiệm bảo đảm bí mật, an toàn. Toàn bộ các môn thi sẽ được in sao và đóng gói ghi chính xác các điểm thi để dễ dàng chuyển đến các điểm thi đầy đủ, chính xác và an toàn nhất” - ông Hải nói.

Cụm thi Gia Lai do Trường ĐH Nông lâm TP.HCM chủ trì đã huy động 700 cán bộ coi thi, trong đó trường đã điều động hơn 300 cán bộ coi thi từ TP.HCM lên Gia Lai coi thi.

TS Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, thông tin từ ngày 27-6, cán bộ coi thi của trường có mặt tại Gia Lai để tập huấn công tác coi thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, an toàn, đúng thủ tục.

Đến thời điểm này các khâu in sao đề thi chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ thí sinh bước vào kỳ thi. TS Lý thông tin khâu in sao đề được địa phương tổ chức thực hiện trước khi chuyển đến từng cụm thi. Cụ thể trường bắt đầu in sao từ ngày 23-6. Việc in sao đề thi được bố trí cách ly, đảm bảo bí mật và an toàn trước khi mở đề.

Cụm thi Tây Ninh có hơn 7.800 thí sinh dự thi, theo đó Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã huy động 600 cán bộ coi thi.

ThS Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp của trường thông tin, do tính chất quan trọng của kỳ thi nên khâu in sao đề thi THPT năm nay do Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thực hiện để đảm bảo an toàn, bí mật.