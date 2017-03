Đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho trường mầm non

… Thực phẩm an toàn, đầy chất dinh dưỡng là yếu tố quan trọng giúp các cháu phát triển cả thể chất lẫn tinh thần” - bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM, phát biểu như trên tại hội nghị giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn đến các trường mầm non sáng 12-5.



Các sản phẩm nông nghiệp an toàn được Sở NN&PTNT TP.HCM giới thiệu cho các trường mầm non. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo bà Cúc, trước đây Sở NN&PTNT TP.HCM đã giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn cho các hệ thống siêu thị, bếp ăn tập thể. Nay sở này phối hợp Sở GD&ĐT TP.HCM giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn với các trường mầm non có tổ chức nấu ăn tại chỗ để tránh xảy ra ngộ độc thực phẩm.

“Sản phẩm an toàn đã được Sở NN&PTNT TP.HCM giám sát chặt từ khâu nuôi trồng, chế biến, vận chuyển, phân phối nên đảm bảo chất lượng, không ảnh hưởng sức khỏe các cháu lứa tuổi mầm non” - bà Cúc nhấn mạnh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Trương Thị Việt Liên, Trưởng phòng Mầm non Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết hiện có hơn 1.000 trường mầm non trên địa bàn TP tổ chức nấu ăn tại chỗ cho các cháu.