Đảm bảo tuyệt đối bí mật các khâu liên quan tới đề thi

Bộ GD-ĐT đề nghị với Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố hỗ trợ các cơ sở in sao đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng; các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật các khâu liên quan đến đề thi tuyển sinh. Bảo đảm an ninh trật tự các điểm thi, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi tung tin thất thiệt, in ấn, mua bán phao thi, dùng công nghệ cao đưa đề thi ra ngoài và bài giải từ ngoài vào trong phòng thi.





Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 diễn ra trong 3 đợt, vào các ngày: - Đợt 1: Ngày 4, 5/7/2011 thi đại học khối A, V; - Đợt 2: Ngày 9, 10/7/2011 thi đại học các khối B, C, D và năng khiếu; - Đợt 3: Ngày 15, 16/7/2011 thi vào các trường cao đẳng.

Về giao thông, Bộ Giao thông Vận tải cần chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phương tiện, tổ chức giao thông hợp lý, không để xảy ra ách tắc giao thông trong những ngày thi, không để thí sinh bị muộn thi. Đồng thời tổ chức giải quyết, giảm giá vé tàu xe cho thí sinh.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp cơ sở giúp đỡ, phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời và tham gia giải tỏa ách tắc; hướng dẫn chỗ ăn, chỗ ở, đi lại cho thí sinh tỉnh xa; hỗ trợ các trường, các địa điểm thi khi có sự cố bất thường về thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn...

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tăng số lượng phương tiện giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh, có phương án giải tỏa ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở cho thuê nghỉ trọ trên địa bàn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho thí sinh lưu trú, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các tệ nạn xã hội. Cung cấp điện, nước ổn định, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và các điều kiện kỹ thuật khác cho kỳ thi.

Để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở y tế, bệnh viện các tuyến tỉnh, thành phố cần có phương án hỗ trợ các trường đề phòng, ngăn ngừa dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch xảy ra tại các điểm thi. Đồng thời, hỗ trợ các sở y tế, bệnh viện các tuyến tỉnh, thành phố các loại vật tư thiết yếu; cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời khi có tai nạn, đau ốm và dịch bệnh xảy ra, tăng cường kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.





Tập đoàn điện lực Việt Nam, chỉ đạo các Tổng công ty thành viên trong toàn quốc có phương án đảm bảo và xử lí kịp thời các tình huống mất điện, để cung cấp điện ổn định trong các ngày thi tuyển sinh.

Với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyển tải đầy đủ, đúng thời hạn, an toàn giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển cho các Sở GD-ĐT, các trường đại học, cao đẳng và thí sinh.

