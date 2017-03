Dân cùng giám sát thi tốt nghiệp

Tiêu hủy 2.250 sách và tài liệu “phao” thi Không có chuyện Nghệ An nới lỏng để thí sinh thi tốt nghiệp quay cóp. Ngày 31-5, đoàn liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tiêu hủy tang vật gồm 2.250 cuốn sách giáo khoa, tài liệu phao thi các loại tịch thu trên địa bàn Hà Tĩnh. Nhằm siết chặt công tác trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển vào lớp 10, từ ngày 25 đến 30-5, đoàn liên ngành (công an tỉnh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành kiểm tra các hiệu sách, cơ sở in, photocopy, phát hành trên địa bàn TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc và Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Đoàn đã tịch thu để tiêu hủy số tang vật trên, đồng thời xử phạt 16 cơ sở vi phạm số tiền 9 triệu đồng. - Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện tin đồn là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 sắp tới sẽ được nới lỏng để học sinh quay cóp “phao” khi làm bài. Tại các điểm bán sách, tài liệu gần các cổng trường học ở TP Vinh (Nghệ An) xuất hiện nhiều phao thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH được phôtô thu nhỏ xíu để bán cho các thí sinh, nhưng chưa được ngành chức năng tịch thu, dẹp bỏ. Ngày 30-5, Thường trực Ban Chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An đã có công điện gửi các hội đồng coi thi trên địa bàn tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác coi thi, tổ chức thi. Tuyên truyền để học sinh và phụ huynh hiểu được không có chuyện nới lỏng để học sinh quay cóp phao thi, để các thí sinh hiểu không mang tài liệu vào phòng thi tránh vi phạm quy chế thi. ĐẮC LAM