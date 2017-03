Dân “mệt” vì bảo vệ trường thi làm “căng” quá

Chúng tôi có mặt tại “điểm nóng” Trường THPT Phú Xuyên A (thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) trong buổi thi sáng nay, 2/6. Phía cổng chính được bố trí hơn chục đồng chí công an mặc cảnh phục (gồm công an huyện và cảnh sát giao thông) cùng với một lực lượng công an viên của thị trấn Phú Xuyên. Ngoài các thí sinh và những người làm nhiệm vụ trong khu vực thi, cảm giác như không một con ruồi nào có thể lọt qua đội ngũ bảo vệ hùng hậu này.

Sát tường rào của trường THPT Phú Xuyên A có một con đường nhỏ, là đường chính dẫn vào khu dân cư phía sau cũng như dẫn ra đồng. Nhân dân hàng ngày vẫn đi lại qua đó rất đông. Hôm nay đường bị chặn ngay từ ngoài, lại đúng vào ngày gặt rộ, nhiều người đã phải đi vòng đường khác, lội bì bõm qua cánh đồng để vào khu ruộng của mình cắt lúa.

Đã có nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra, khi nhiều người dân mang xe máy, xe kéo đi qua con đường “độc đạo” đó để ra đồng chở lúa về nhà nhưng đều bị lực lượng an ninh chặn lại từ xa, dù lối đi này vốn là đường dân sinh và không nằm trong khuôn viên điểm thi. Xin không được, cãi cũng không xong, họ đành ngậm ngùi ngồi ngoài đường chờ đến... hết giờ thi.

Ông Trần Đức Trung, người dân ở thị trấn Phú Xuyên, vừa chỉ tay vào xe chở lúa vừa than thở: “Sáng nay có trận mưa to, chúng tôi phải “chạy đồng” để kịp gặt, phơi nhưng cấm thế này thì hỏng cả ngày công. Chúng tôi đi làm ruộng chứ có phải đi ném bài thi đâu mà các đồng chí công an cứ làm khó thế”.

Phía cổng trước chặt chẽ như vậy nhưng phía tường rào phía sau cũng như các khu vực xung quanh lại được nới lỏng. Toàn bộ phía sau trường chỉ có 2 công an (một người đeo lon thiếu tá và một công an viên thị trấn) ngồi canh. Có vẻ chủ quan trước sự yên tĩnh của khu vực mình đang trông coi, hai vị này “rủ nhau” ngồi đánh bài trong bóng râm một tán cây gần đó.

Do nằm sát khu dân cư nên phía sau trường có những con đường dân sinh nhỏ dẫn vào khu vực tường rào của trường. Qua những con đường ấy, phóng viên chúng tôi vô tư đi lại, tiến sát vào khu vực trường thi mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào của lực lượng an ninh. Với cách thức như thế này, người dân có thể dễ dàng tiếp cận địa điểm thi mà bảo vệ không hay biết.

PV Dân trí sau một hồi khảo sát tình hình an ninh trật tự tại điểm thi Phú Xuyên A, rồi đi vòng trở lại cổng trước bằng con đường dân sinh. Dường như giật mình trước sự xuất hiện “đột ngột” của chúng tôi, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại đây đã lớn tiếng quát mắng PV, cho rằng PV “vớ vẩn, chưa được phép đã dám vào khu vực thi”.

Kết thúc buổi thi, mặc dù các thí sinh đã ra về hết, nhưng lực lượng giữ gìn an ninh trật tự vẫn giữ nguyên tắc cấm vào khu vực thi dù bất kỳ lý do gì. Bà Nguyễn Thị Huệ có con thi tại điểm thi Phú Xuyên A dở khóc dở mếu xin đồng chí công an ở đây cho vào trường để đón con vì con bà bị sốt nhưng vẫn không được đồng ý. “Sốt thì đã có bộ phận y tế ở trong chăm sóc”, một đồng chí đeo lon trung úy lạnh lùng trả lời. Kết quả là thí sinh này sau đó đã thất tha thất thểu đi bộ từ phòng y tế ra cổng để mẹ đón về.

Anh Nguyễn Văn Hùng, người dân sống ở ngay sát cạnh điểm thi cũng bức xúc: “Nhà tôi ở sát trường và sống bằng nghề buôn bán, tự dưng cấm chúng tôi ra vào dù chúng tôi chả liên quan gì đến việc thi cử của các cháu. Khách khứa không được vào, công việc đình trệ, 3 ngày thi chứ có phải một buổi đâu, sao họ cứng nhắc quá”.

Bên trong mệt mỏi, bên ngoài căng thẳng, đó là cảm nhận chung của mọi người trong ngày đầu tiên thi tốt nghiệp năm 2009. “Môn đầu tiên mà mấy đứa mặt mũi đã bơ phờ, trời thì nắng chang chang, không biết còn 5 môn nữa tụi nó có “chiến đấu” nổi không” - chị Hồng Yến, người nhà của một thí sinh lo lắng.