Đang làm rõ về video clip nữ sinh THCS Dương Nội đánh nhau

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 27/12/2010, tại đầu đường Lê Trọng tấn, đoạn trường gần khu vực trường THCS Dương Nội, do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Thị D., Nguyễn Thu H., Bùi Thị T.A., đều là học sinh lớp 8H trường THCS Dương Nội và một học sinh bỏ học (tên là H, chưa rõ họ) đã đánh hai học sinh cùng trường là Nguyễn Thị Bích N. - lớp 9B và Nguyễn Thị M -lớp 7B.

Ba học sinh khác học các lớp 7B, 7E và 9C lần lượt dùng điện thoại di động của Bùi Thị D. quay cảnh đánh nhau trên. Đến 15 giờ ngày 30/12/2010, Bùi Thị D. đã tung clip trên lên mạng Interrnet.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Ban giám hiệu nhà trường đã mời các giáo viên, phụ huynh và học sinh có liên quan lên làm việc. Các học sinh trên đã viết bản tường trình sự việc và nhận khuyết điểm và cam kết không tái phạm.

Đội An ninh Công an quận Hà Đông đã phối hợp Công an phường Dương Nội mời thầy Triệu Tiên Chính-Phó hiệu trưởng trường THCS Dương Nội và hai học sinh bị đánh lên làm việc. Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục xác minh, làm rõ.

