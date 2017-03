Đằng sau bộ phim của “nữ sinh viết thư hay nhất UPU”

Phim chuyển thể từ truyện ngắn của Hiếu Hiền

Sau thông tin em Hồ Thị Hiếu Hiền, học sinh vừa đoạt giải nhất quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39, và 2 cộng sự cùng Trường THCS Tây Sơn, TP Đà Nẵng là Kiều Thảo Vy (lớp 8/9) và Võ Thị Hoàng Mỹ (lớp 9/4) đoạt giải nhất cuộc thi "Làm phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam - kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”, chúng tôi đã tìm gặp nhóm các em.

Đạo diễn Hiếu Hiền (bên trái) và diễn viên chính

Hoàng Mỹ trong phim “Buổi học của Thúy”.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết tựa đề phim “Buổi học của Thúy” cũng chính là tên truyện ngắn đã đạt giải nhất Trại hè sáng tác do TP Đà Nẵng tổ chức vào tháng 7/2010 của Hiếu Hiền. “Đạo diễn nhỏ” Hiếu Hiền chia sẻ: trong vai trò lớp trưởng, em thường xuyên gần gũi và trò chuyện với các bạn học ở lớp, nhất là những bạn học có hoàn cảnh đặc biệt. Em đã được nghe nhiều những câu chuyện, tâm sự của bạn bè ở trường và cả ở nhà. Trong đó, có nhiều những than phiền về việc các bạn không thể nào tập trung trong giờ học ở nhà vì đủ thứ lý do.



Chuyện của Thúy không phải là chuyện của riêng ai mà là tất cả mong muốn của học trò bọn em, cần có sự quan tâm, tạo điều kiện học tập từ gia đình. Em cũng hiểu được, gia đình ảnh hưởng không nhỏ đến việc học và thành quả học tập của mỗi bạn. Và em sáng tác truyện ngắn “Buổi học của Thúy” với ý tưởng từ thông điệp đó. Câu chuyện xoay quanh giờ tự học ở nhà vào buổi tối của cô bạn tên Thúy. Buổi học của Thúy luôn bị gián đoạn lúc Thúy đang đọc đề bài tập, lúc Thúy đang suy nghĩ về cách làm bài… bởi bị ba mẹ sai vặt, có cả những câu la mắng của ba mẹ chen ngang. Và đặc biệt là cậu em nhỏ nghịch ngợm luôn trêu chọc, phá bĩnh lúc chị gái đang tập trung học. Đến tận khi kim đồng hồ gác điểm 11h khuya, Thúy vẫn chưa hoàn thành bài học để ngày mai đến lớp và thiếp đi trên bàn học vì mệt mỏi.

Vừa nghe Hiếu Hiền chia sẻ về ý tưởng phôi thai truyện “Buổi học của Thúy”, em Võ Thị Hoàng Mỹ, người đóng vai Thúy trong bộ phim của nhóm, tiếp lời: “Biết bạn Hiếu Hiền có chung niềm đam mê điện ảnh và sẵn có kịch bản rất hay từ truyện ngắn “Buổi học của Thúy”, em và Thảo Vy đã rủ Hiền tham gia cuộc thi làm phim được thông báo trên mạng. Tụi em tự tin khi làm cộng sự cùng Hiếu Hiền chuyển thể truyện thành phim vì năm trước đó em và Thảo Vy đã có kinh nghiệm khi tham gia cuộc thi làm phim dành cho lứa tuổi học sinh và đoạt giải triển vọng toàn quốc vớiphim ngắn mang tựa đề “Con què” xoay quanh tâm sự riêng và sự thay đổi trong thái độ của bạn bè đối với một cô bạn học bị khuyết tật ở chân.”.

Em Võ Thị Hoàng Mỹ, người đóng vai Thúy

trong bộ phim “Buổi học của Thúy”.

Vậy là, khi có kịch bản hay, có thông điệp tích cực, có kinh nghiệm và cùng chung niềm đam mê điện ảnh, ba cô học trò Trường THCS Tây Sơn bắt tay vào làm phim “Buổi học của Thúy” để gửi dự thi.

Hơn 10 ngày cho 3 phút ưng ý nhất

Để có được bộ phim ngắn 3 phút mà vẫn chuyển tải được trọn vẹn thông điệp từ truyện ngắn “Buổi học của Thúy”, cả ba bạn đã mất hơn 10 ngày kể từ lúc bấm máy với bao khó khăn và kỷ niệm hậu trường khó quên.

Đạo diễn nhỏ Hiếu Hiền cho biết: Diễn viên đóng vai Thúy thì đã có chị Hoàng Mỹ nhưng tìm đâu ra một cậu em trai nhỏ, còn là học sinh tiểu học hay nhỏ hơn, đặc biệt là em ấy phải biết diễn phim. Vậy là tụi em lân la để ý tìm kiếm các em nhỏ ở các trường tiểu học, tìm quanh trong hàng xóm. Có em nhỏ tụi em đã thuyết phục tham gia làm phim được rồi nhưng khi đóng phim, em lại khóc, nghịch thiệt chứ không phải diễn. Mấy lượt mới tìm được một em diễn tốt là em Khải, học sinh lớp ba, con của cô Phan Thị Tú Trinh, cô giáo bộ môn Anh văn trong trường. Vì bộ phim phải lồng tiếng Nhật nên với kiến thức một, hai năm học tiếng Nhật của bọn em vẫn có những lời thoại phức tạp. Vậy là bọn em nhờ một cô ở trung tâm dịch thuật giúp thêm cho hoàn chỉnh.

Hoàng Mỹ và Thảo Vy chia sẻ thêm: Lúc bấm máy quay thì có lúc máy bị hư, vậy là tụi em phải tìm và mày mò chức năng quay phim của các máy ảnh kỹ thuật số. Cuối cùng tụi em quay được tổng cộng 120 phút trong khi yêu cầu của cuộc thi là một phim ngắn 3 phút. Làm sao để chọn được những cảnh quay ưng ý nhất và làm sao để cắt và ghép các cảnh quay vào lại nhau để đủ vừa vẹn 3 phút và quan trọng là chuyển tải được thông điệp của bộ phim. Ban đầu bọn em tính nhờ thợ ở tiệm làm ảnh. Nhưng từ 120 phút chuyển sang 3 phút quá mất thời gian, chẳng có tiệm nào nhận giúp. May mà hàng xóm của bạn Hiếu Hiền có một anh biết và chỉ bọn em tìm các phần mềm cắt ghép video trên mạng. Vậy là tụi em lên mạng tìm rồi mày mò kiên trì. Công đoạn tuyển chọn rồi cắt cảnh và ghép thành phim liền mạch để có 3 phút ưng ý nhất, bọn em mất gần 1 tuần, hơn một nửa thời gian làm phim.

Trải qua nhiều trục trặc, khó khăn hậu trường để có được bộ phim hoàn chỉnh gửi dự thi nên cả ba cô học trò vui như hội khi biết tin phim “Buổi học của Thúy” đoạt giải nhất toàn quốc cuộc thi "Làm phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam - kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”.

Để có được 3 phút phim ưng ý, ba bạn Thảo Vy, Hiếu Hiền,

Hoàng Mỹ (từ trái sang) đã mất hơn 10 ngày quay phim và xử lý phim.

Nhóm làm phim cứ dặn đi dặn lại chúng tôi, khi nào bài đăng báo cho các em gửi lời cám ơn đến thầy cô và các bạn học cùng lớp đã cổ vũ, hỗ trợ rất nhiều khi nhóm làm phim. Nhất là cô giáo dạy văn Phạm Thị Phong - người lồng tiếng vai người mẹ.

Hiếu Hiền chia sẻ: “Vì phim rất ngắn nên diễn viên đóng vai người mẹ không xuất hiện trong phim mà chỉ có giọng nói vọng vào phòng học của Thúy trong phim. Cô Phong và rất nhiều thầy cô, bạn bè đã thầm lặng giúp đỡ để bọn em có được thành quả ngày hôm nay”.

