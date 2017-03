Đang tư vấn tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Nhiều cơ hội để vào ĐH-CĐ và trường nghề

Vui lòng bấm F5 để tiếp tục theo dõi





Khung cảnh buổi giao lưu trực tuyến sáng nay. Ảnh: Huyền Vi



Nhằm chia sẽ những lo lắng cùng các bậc phụ huynh, học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề, nguyện vọng bổ sung, để không bỏ lỡ cơ hội vào các trường ĐH-CĐ và trường nghề.



Chuyên đề hướng nghiệp, nguyện vọng bổ sung, chọn ngành nghề do Báo Pháp Luật TP.HCM cùng trang tin điện tử: tổ chức sẽ tiếp tục mời các chuyên gia, nhà giáo từ các trường ĐH-CĐ và trường nghề có nhiều kinh nghiệm để chia sẽ, tư vấn, với chủ đề: “Nhiều cơ hội để vào ĐH-CD và trường nghề” .



Chuyên đề hướng nghiệp, nguyện vọng bổ sung, chọn ngành nghề docùng trang tin điện tử: www.tuvantuyensinh.vn tổ chức sẽ tiếp tục mời các chuyên gia, nhà giáo từ các trường ĐH-CĐ và trường nghề có nhiều kinh nghiệm để chia sẽ, tư vấn, với chủ đề:

www.phapluattp.vn của Báo Pháp Luật TP.HCM .

Chuyên đề này sẽ được trực tuyến trên chuyên trang: huongnghiep.tuvantuyensinh.vn diễn ra từ 9g00 đến 11g00 ngày 24-08-2012. Chương trình đồng thời cũng được tường thuật trực tuyến tại địa chỉ:của



Các chuyên gia, nhà giáo tư vấn trong chương trình gồm:



TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM



Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo



Thạc sỹ Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ánh Sáng

Cô Đinh Thị Phong Lan, Trưởng Khoa Dược trường Trung cấp Ánh Sáng



Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch Kiêm Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam





Ngay từ bây giờ, các bạn học sinh, các bậc phụ huynh có nhu cầu được tư vấn về lựa chọn trường, nghành nghề, nguyện vọng bổ sung vui lòng đặt câu hỏi tại đây.

* Xin chào các thầy cô, em đỗ 2 trường : Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, ngành Điều dưỡng và đại học Mỏ địa chất Hà Hội ngành Quản trị kinh doanh, em muốn hỏi nên chọn học trường nào thi` tốt cho công việc sau này? Em cám ơn ạ.

(Đặng Thị Thu Thảo - Email: Mylife.280394...@gmail.com)

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo trả lời:

Chào em, đầu tiên xin chúc mừng em đã trúng tuyển vào 2 trường đại học. Tuy nhiên việc lựa chọn ngành nào thì lại do em quyết định vì nó sẽ theo em suốt đời, em cân nhắc: nếu mình chọn ngành Điều dưỡng thì vấn đề là thể trạng, sức khỏe, tính cách của mình có hợp với nghề này không vì nó đòi hỏi sư nhẫn nại, yêu thương con người, sự hy sinh....còn nếu em chọn ngành quản trị kinh doanh thị đòi hỏi sự nhạy bén, nhanh nhẹn, trình độ ngoại ngữ... chúc em có sự lực chọn sáng suốt

* Chào các thầy cô trường TC Ánh Sáng, hiện nay em muốn học một khóa học ngắn hạn về kế toán, xin thầy cô cho em biết về điều kiện để học ở trường, thời gian khóa học kéo dài bao lâu, học phí như thế nào được không ạ?

(Cam Lê - Email: camlethu@gmail.com)

Thạc sỹ Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ánh Sáng trả lời:

Chào bạn!

Trường TC Ánh Sáng hiện nay đang đào tạo ngành Kế toán bậc trung cấp hệ chính quy, điều kiện tốt nghiệp THPT (học 2 năm), tốt nghiệp THCS học 3,5 năm), học phí 2.300.000 đ/ 1 học kỳ. Tham gia khóa học này, các em vừa được học Kế toán theo phương pháp thủ công vừa được Thực hành kế toán bằng máy tính. Trường hiện đang tổ chưc lớp học theo 3 buổi học : Sáng, Chiều và Tối. Em có thể đăng ký học 1 trong 3 buổi.

* Em thi trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng được 11,5 điểm, chưa cộng điểm KV1 và đã được trường gửi giấy báo hệ Trung cấp, cho em hỏi là em có thể dùng giấy đó để xét tuyển NV2 được không? Nếu không được thì em phải làm sao? Em rất cảm ơn thầy cô.

(Nguyễn Xuân Khôi - Email: doiduongcat...@yahoo.com.vn)

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục &Đào tạo trả lời:

Giấy báo trúng tuyển trung cấp của trường cao đẳng Cao Thắng thì không dùng để xét các nguyện vọng bổ sung tại các trường khác được. Em liên hệ với nơi nộp hồ sơ để nhận dược giấy chứng nhận kết quả điểm và dùng giấy này nộp hồ sơ xét các nguyện vọng.

* Chào quý thầy cô, em trai của em năm nay mới bước vào năm nhất đại học và em muốn đăng ký cho em trai học thêm một số khóa học nhỏ về công nghệ thông tin, phần mềm và phần cứng. Trường TC Ánh Sáng cũng gần chỗ em ở, xin thầy cô cho em biết thêm chi tiết về những khóa học này ạ?

(Phong Hải - Email: phonghai1306...@yahoo.com)

Thạc sỹ Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ánh Sáng trả lời:

Trường trung cấp Ánh Sáng hiện đang đào tạo ngành Công nghệ thông tin, các em có thể chọn học các chuyên ngành như:

1. Mạng và phần cứng máy tính

2. Đồ họa máy tính

3. Sửa chữa bảo trì máy tính

4. Lập trình ứng dụng.

Em có thể đăng ký lớp học buổi ngày hoặc buổi tối

Học phí 2.400.000 đ/ 1 học kỳ x 4 học kỳ

Chi tiết liên hệ (08) 37.159.561

Chúc em thành công.



TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và các thầy cô đang trả lời các câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Huyền Vi





* Chào các thầy cô, em thi đaị học không đâụ nguyện vọng bây giờ cuả em là học cao đẳng học ngành Kế toán. Vậy cho em hỏi bằng cao đẳng liên thông lên đaị học có xem như bằng đại học tại chức không ạ? Em rất lo lắng, xin thấy tư vấn giúp em ạ.

(Thùy Linh - Email: angeldeongat@........gmail.com)

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo trả lời:

Chào em, sau khi em tốt nghiệp liên thông đại học em sẽ được cấp bằng chính quy, trong đó có ghi rõ loại hình đào tạo là : liên thông.. Theo tôi, vấn đề bằng cấp không quan trọng mà quan trọng nhất là em tích lũy được những kiến thức để sau này phục vụ cho công việc của mình. Chúc em thành công !

* Xin chào quý thầy cô, em định nộp hồ sơ vào trường học chuyên ngành tài chính ngân hàng. Cho em hỏi bằng cấp sau khi hoàn thành chương trình học là gì ? Em có thể dùng bằng cấp đó để thi liên thông lên các trường Cao đẳng và đại học hay không? Xin cảm ơn.

(Trịnh Cẩm Tú - Email: camtu1986...@gmail.com)

Thạc sỹ Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng TrườngTrung cấp Ánh Sáng trả lời:

Chào em!

Em học ngành Tài chính ngân hàng sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và được học liên thông lên Cao đẳng (học 1,5 năm), Đại học (2,5 năm) ngành Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp... Học phí ngành Ngân hàng 2.300.000 đ/ 1 học kỳ.

Chúc em thành công.

Cô Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng khoa Y Trường Trung cấp Ánh Sáng đang trả lời câu hỏi của bạn đọc.Ảnh: Huyền Vi.

* Xin chào thầy Cường, theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm nay thời gian xét tuyển của các trường kéo dài đến 30/11 nhưng em thấy các trường sẽ kết thúc đợt xét tuyển sớm, vậy nếu em nhận giấy báo điểm trễ và xét tuyển trễ thì trường có nhận hồ sơ của em không? Em cảm ơn câu trả lời của thầy.

(Quang Thắng - Email: thanganhhaoquang...@yahoo.com)

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục &Đào tạo trả lời:

Em liên hệ ngay nơi em nộp hồ sơ để nhận giấy báo điểm, hiện nay tất cả các trường Đại học, cao đẳng có tổ chức thi đã chuyển các loại giấy báo về các Ban tuyển sinh. Em xem thông tin về thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường vì nếu đã hết hạn thì các trường sẽ không nhận hồ sơ.

* Kính chào thầy cô trường TC Ánh Sáng, xin hỏi khi vào học trường có ký túc xá để sinh viên ở lại nội trú không ạ? Sinh viên thuộc hộ nghèo đến từ các vùng khó khăn có được miễn giảm học phí theo chính sách của nhà nước không ạ?, Xin cảm ơn.

(Phan Thị Thu Hà - Email: thuha1980...@yahoo.com.vn)

Thạc sỹ Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng TrườngTrung cấp Ánh Sáng trả lời:

Chào em!

Nếu em thuộc diện chính sáng, nhà trường sẽ cấp giấy xác nhận cho em để em về địa phương (ngân hàng Chính sách) làm các thủ tục và nhận tiền trợ cấp theo quy định của pháp luật. Nhà trường sẽ hỗ trợ tìm nhà trọ cho các em, nếu ở ghép tiền thuê nhà khoảng 200.000 đ/ 1 tháng/ 1 người. Ngoài ra, trường còn hỗ trợ cho sinh viên làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Em cứ yên tâm theo học tại trường TC Ánh Sáng nhé.

Chúc em vượt qua được mọi khó khăn về kinh tế.



Thạc sỹ Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng TrườngTrung cấp Ánh Sáng. Ảnh: Huyền Vi



Em xin chào các thầy, thưa thầy em muốn hỏi em bị cận thị gần 3điôp, ước nguyện của em là được học trường An ninh nhân dân hoặc cảnh sát, trường hợp của em vậy có nằm trong quy định của Bộ GD-ĐT là không được thi vào những trường đó không ạ? Em rất cảm ơn câu trả lời của thầy.

(Nguyễn Đức Hiếu - Email: ck_y3u_vk_95...@yahoo.com.vn)

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo trả lời:

Chào em, tiêu chuẩn để được đăng kỳ dự thi vào các trường thuộc khối An ninh cũng như Cảnh sát về mắt như sau: Thí sinh phải đạt yêu cầu: thị lực không kính một mắt 10/10. Tổng thị lực 2 mắt có thể từ 19-20/10. Thí sinh không có sẹo giác mạc hoặc sẹo đơn thuần, không có biến chứng của bệnh mắt hột, không lác mắt, thị trường không bị hẹp, không được cận, viễn thị, không có rối loạn sắc giác; đồng thời không có các bệnh về đáy mắt, hai mắt phải to đều nhau.

Em chào thầy ( cô) ạ, kì thi đại học vừa qua em đạt 22 điểm, rớt NV1. Thầy ( cô) cho em hỏi: Em muốn học ngành Kinh tế ở NV2 không biết có trường nào nhận không ạ? Em sợ học sinh rớt trường khác sẽ không được nhận, với lại hình như năm nay trường nào nhiều Khoa thì nó tuyển luôn thí sinh rớt của Khoa trên xuống chứ không xét tuyển ngoài đúng không ạ? Thầy ( cô ) cho em hỏi như trường hợp của em thì nên ôn để thi lại hay là như thế nào ạ ? Em xin chân thành cảm ơn !!!

(Lê Thị Tuyết - Email: hoyden_246...@yahoo.com.vn)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM trả lời:

Em chưa cho biết em đã dự thi theo khối thi nào trong kỳ thi tuyển sinh ĐH vừa qua và điểm thi của em đã có nhân hệ số hay chưa, vì ứng với điểm này mà chưa nhân hệ số theo khối A, A1 hoặc D1 thì điểm thi của em rất cao. Nguyên tắc đăng ký NV2 là thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào những ngành còn chỉ tiêu (có thông báo xét tuyển NV2, 3...) và có cùng khối thi (ngoại trừ các thí sinh đã thi khối A cũng có thể được xét theo khối A1 hoặc ngược lại.

Hiện vẫn còn nhiều trường ĐH xét tuyển thêm các ngành tuyển sinh thuộc nhóm ngành kinh tế, ví dụ như trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, trường ĐH Công nghiệp Hanoi, trường ĐH Công nghiệp thực phẩm tpHCM, v.v. Những thông tin này em có thể tham khảo thêm chi tiết trên các trang web của các trường ĐH hoặc tham khảo thông tin tổng hợp từ các phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ hội xét tuyển NV2 của em còn rất lớn nên cần cân nhắc trước khi đăng ký xét tuyển việc quay lại ôn thi tuyển sinh ĐH cho năm sau.

Em chào các thầy cô, xin thầy cho em biết quy trình cũng như thủ tục của thí sinh thi nhờ ĐH -CĐ vào trường khác đi thầy, em thi nhờ một trường ĐH, nhưng hiện nay em không biết là mình sẽ được nhận giấy báo từ trường nào? trường em thi nhờ hay trường em có nguyện vọng vào học ạ? Em cảm ơn thầy cô.

(Lâm Quang Tuyết Anh - Email: tuyetanh...@gmail.com)

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo trả lời:

Thí sinh đăng ký thi vào các trường không tổ chức thi sẽ có quy trình như sau: sau khi thi xong, trường tổ chức thi sẽ gửi dữ liệu điễm thi cũng như các loại giấy chứng nhận cho trường không tổ chức thi. Khi nhận được các dữ liệu này, trường không tổ chức thi căn cứ vào diểm thi cúa thí sinh để xác định điểm chuẩn, Sau đó trường không tổ chức thi mới gửi cá loại giấy báo về các Sở GD và ĐT để chuyển cho thí sinh, như vậy thời gian sẽ lâu hơn so với các thí sinh thi trực tiếp vào các trường có tổ chức thi.

* Thầy cô ơi, cho em hỏi một số thông tin về đầu ra của chương trình học tại trường TC Ánh Sáng. Sau khi hoàn thành khóa học ở trường thì trường có hỗ trợ gì về việc làm không ạ? Bây giờ tìm việc rất khó, nếu đảm bảo dầu ra thì em mới có thể theo học ở trường được.

(Xuân Thùy - Email: thuyxuantrang@gmail.com)

Thạc sỹ Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ánh Sáng trả lời:

Chào em!

Câu hỏi của em cũng là sự quan tâm của rất nhiều sinh viên khác.

Để hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp tìm được việc làm đúng với chuyên môn đào tạo, Nhà trường đã liên kết toàn diện với Trung tâm giới thiệu việc làm TP. Hồ Chí Minh để giới thiệu việc làm cho các em.

Học sinh ra trường đều có việc làm ổn định đã thể hiện sự thành công của trường trong nhiều năm qua.

Em có thể vào Website của trường để tìm hiểu thông tin tuyển dụng dành cho sinh viên nhé, địa chỉ www.anhsang.edu.vn

Chúc em thành công.

* Hiện tại, em muốn học nghề sửa chữa điện thoại di động chuyên về smartphone, nhưng không biết học nghề này có dễ tìm việc làm hay không? Quý thấy cô cho em biết học trong bao lâu và ở đâu đào tạo nghề này? Trân trọng cảm ơn quý thầy cô.

(Nguyễn Hoài Thương - Email: hoaithuong...@yahoo.com)

Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch Kiêm Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam trả lời:

Điện thoại di động (ĐTDĐ) là sản phản phẩm công nghệ cao, có số người dùng đông nhất thế giới. Hiện tại, trong số 3,5 tỷ người dùng ĐTDĐ, có khoảng 40% người dùng là sử dụng smartphone (Điện thoại thông minh).

Theo Nielsen, hãng nghiên cứu thị trường số 1 thế giới hiện nay, số lượng người sở hữu smartphone truy cập vào Internet ở Châu Á đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Chỉ tính riêng ở Việt Nam hiện có khoảng 40% người dùng sở hữu điện thoại có thể truy cập internet nhưng dự kiến sau một năm, con số này sẽ lên tới 56%.

Với số lượng người dùng như vậy, chắc chắn cơ hội việc làm dành cho những ai theo nghề này là rất lớn. Bạn có thể tham khảo về nghề này qua bài viết: "Sửa chữa Smartphone, nghề “hái” ra tiền" để có thêm thông tin trước khi quyết định chọn cho mình một nghề để lập nghiệp.

Chúc bạn thành công với ước mơ của mình.



Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch Kiêm Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam. Ảnh: Huyền Vi



* Em xin chào Hội đồng tư vấn, hiện em đang rất lo lắng, em thi đại học Ngân hàng được 15 điểm nhưng không đậu đại học, nay em muốn xét NV2 vào bậc cao đẳng của trường này, nhưng điểm của trường 14.5 điểm, em không biết có nên đăng kí luôn không vì em rất thích học trường này? Mong các thầy cô cho em lời khuyên, em chân thành cảm ơn!

(Nguyễn Quân - Email: nguyenvanty81987662...@yahoo.com)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM trả lời:

Thí sinh có thể theo dõi thông tin về xét tuyển được cập nhật trên trang web của nhà trường để biết khả năng trúng tuyển của mình. Theo ý kiến của tôi, em cứ đăng ký xét tuyển vào ngành mà mình có nguyện vọng theo học, dù là hệ cao đẳng tại trường ĐH Ngân Hàng. Trong trường hợp không may mà không được xét trúng tuyển, em có thể đến trường rút hồ sơ để nộp đăng ký xét tuyển tiếp vào những trường khác còn thời hạn xét tuyển.



TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Huyền Vi



* Thưa Thầy, em thi Trường ĐH Bách khoa Tp HCM khoa kiến trúc với số điểm như sau: toán:5, lý:5 , vẽ:4,25 em thuộc khu vực 2. với số điểm như trên em không đậu NV1 của trường, thì nhà trường có gửi giấy báo điểm cho em không? Em xin chân thành cám ơn.

(Lan Hương - Email: lanhuong10290...@gmail.com)

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo trả lời:

Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh sẽ gửi giấy báo điểm cho em để em nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bồ sung tại các trường khác.

* Em chào thầy, thưa thầy em muốn hỏi về ngành Dược của trường. Em không biết nếu em theo học ngành đó thì em cần những điều kiện gì ạ ?. Em cảm ơn câu trả lời của cô.

(Nguyễn Thị Hồng - Email: nguyenthihong...@gmail.com)

Cô Đinh Thị Phong Lan, Trưởng Khoa Dược trường Trung cấp Ánh Sáng trả lời:

Chào em!

Hiện nay trường Trung cấp Ánh Sáng đang đào tạo ngành Dược sĩ trung cấp hệ 2 năm nếu em đã tốt nghiệp THPT , 3 năm rưỡi với HS tốt nghiệp THCS. Chúc em có sự lựa chọn đúng đắn trong việc chọn ngành học của mình.

* Em xin chào thầy Nghĩa, thầy ơi hiện tại em rất lo lắng vì em thi rớt NV1, nhưng hiện nay em chưa nhận được giấy báo điểm để đi xét tuyển vào trường khác, vậy nếu em nhận giấy báo trễ hết đợt xét tuyển thì em có thể xét sau được không ạ?

(Hồng Hạnh - Email: hanh_nguyen...@yahoo.com)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM trả lời:

Trên nguyên tắc, sau khi Bộ GDĐT công bố điểm sàn của khối thi thì các trường ĐH - CĐ sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và từ đó sẽ gửi giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả thi (phiếu báo điểm) cho thí sinh. Nhiều trường có điểm chuẩn trúng tuyển cao (do thí sinh có điểm thi cao nên điểm chuẩn trúng tuyển NV1 không bị phụ thuộc nhiều vào điểm sàn) thì đã in và gửi giấy báo trúng tuyển, giấy báo điểm khá sớm cho thí sinh. Tuy nhiên muộn nhất các trường cũng phải gửi cho thí sinh trước ngày 20/8 để những thí sinh đủ điều kiện có thể tham gia đăng ký xét tuyển NV2. Em cần liên hệ với nơi mình đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi để sớm nhận được giấy chứng nhận kết quả thi của mình. Năm nay, theo qui định, mỗi trường tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển, do vậy thí sinh cần theo dõi để biết các thông tin về xét tuyển của từng trường ĐH-CĐ trên trang web của nhà trường hoặc theo thông tin tổng hợp từ các phương tiện thông tin đại chúng.

* Chào thầy Sáng, bạn cùng phòng với em hiện đang học năm hai tại Trường Trung cấp Ánh Sáng, nói trường có nhiều chuyên ngành đào tạo và học cả ban đêm. Hiện em đang làm công nhân ở quận Gò Vấp, mong thầy tư vấn giúp em ban đêm gồm những ngành gì? Thời gian học trong bao lâu? Và học phí có cao không ạ?Em xin cảm thầy.

(Bích Thủy - Email: bichthuy…@yahoo.com)

Thạc sỹ Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ánh Sáng trả lời:

Chào bạn!

Hiện nay trường Trung cấp Ánh Sáng đang đào tạo 9 chuyên ngành: 1. Dược sỹ, 2.Điều dưỡng, 3.Kế toán, 4.Ngân hàng, 5.Thuế, 6.Kiểm toán, 7.Quản lý đất đai, 8. Trắc địa địa chính công trình, và 9.Công nghệ thông tin.

Tất cả các chuyên ngành đào tạo đều học 2 năm (4 học kỳ) và đều có lớp học ngày và lớp học đêm vì vậy rất thích hợp với những bạn đi làm.

Học phí 1 học kỳ theo từng ngành: 1. Dược sỹ(4.400.000), 2.Điều dưỡng(4.200.000), 3.Kế toán(2.300.000), 4.Ngân hàng(2.300.000), 5.Thuế(2.300.000), 6.Kiểm toán(2.300.000), 7.Quản lý đất đai(2.400.000), 8. Trắc địa địa chính công trình(2.400.000), và 9.Công nghệ thông tin(2.400.000).

Muốn biết thêm chi tiết, em liên hệ 08-37.159.561

Chúc em thành công!

* Em muốn hỏi là em được 17,5đ cộng 0,5 khu vực là em được 18đ em muốn nộp nv2 vào khoa 18đ trường đại học Mở,liệu em có nên nộp hồ sơ vào khoa đó để chắc chắn không ạ.

(Lê Hữu Phương - Email: phuongle13593...@gmail.com)

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo trả lời:

Thông thường, điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung tai các trường công lập cao hơn điểm sàn xét tuyển từ 1,5 đến 2 điểm. Em nên cân nhắc kỹ trước khi nộp hồ sơ nhé. Chúc em có sự lựa chọn sáng suốt.



Ông Nguyễn Quốc Cường , Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo. Ảnh: Huyền Vi , Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo. Ảnh: Huyền Vi



* Em xin chào thầy cô, cho em hỏi khi em học ngành Dược của trường thì em có thể liên thông lên đại học không ạ? Quy trình liên thông ra sao ạ? Em xin cảm ơn câu trả lời của cô ạ.

(Nguyễn Mai Anh - Email: ngyenmaianh1203@gmail.com)

Cô Đinh Thị Phong Lan, Trưởng Khoa Dược trường Trung cấp Ánh Sáng trả lời:

Chào em!

Em tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp, sẽ được dự thi liên thông vào Ngành Dược sĩ đại học của các trường Đào tạo Đại học trên toàn quốc theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qui trình liên thông sau khi tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp là 3 năm công tác tại các cơ sở Y tế hợp pháp.

Chúc em thành công và tiến xa hơn nữa trên con đường học vấn.

Nếu em muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trường Trung cấp Ánh Sáng điện thoại 0837159561. Webside: www.anhsang.edu.vn



Các thành viên Hội đồng tư vấn tuyển sinh đang cung cấp các thông tin tuyển sinh mới nhất cho bạn đọc. Ảnh: Huyền Vi



Vì hoản cảnh gia đình nên mới học lớp 11 đã nghĩ rồi nên không có công việc ổn định và nghề mình thích như mọi người khác ,em đang làm công nhân xây dựng, nhưng không có chút hứng thú gì với nghề cả, em luôn chán nản về công việc mình đang làm, em biết là em rất đam mê mọi thứ liên quan về Điện thoại di động ,em đang phân vân không biết có nên chọn nghề Sữa điện thoại di động để học và làm vào thời điểm này không? Em cám ơn.

(Nguyễn Thanh Toàn - Email: togo_no1...@yahoo.com)

Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch Kiêm Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam trả lời:

Chào Thanh Toàn,

Nghề nào cũng có cơ hội để bạn có thể làm việc và mang thu nhập cao về cho bản thân và gia đình, điều quan trọng nhất là bạn phải đam mê nghề đó, có như vậy thì mới làm việc hiệu quả được. Nghề sửa chữa điện thoại di động (ĐTDĐ) là một nghề khá "hot" tại Việt Nam hiện nay, bạn có thể tham khảo bài viết này tại địa chỉ: http://tuvantuyensinh.vn/news/90-khoa-hoc-chuyen-nghiep/3975-ho%CC%A3c-nghe%CC%80-gi%CC%80-co%CC%81-thu-nha%CC%A3p-cao-.html để có thêm nhiều thông tin lựa chọn cho tương lai của mình.

Chúc bạn thành công với con đường mình sẽ chọn.

* Chào các thầy, em đã học xong cấp ba đang đi tìm việc làm để tiếp tục đi học ngành điều dưỡng, mong các thầy Trường Trung cấp Ánh Sáng tư vấn giúp em, học ngành này trong bao lâu?triển vọng nghề nghiệp như thế nào?và có chính sách hỗ trợ gì không ạ?

(Minh Thủy - Email: minhthuy…@gmail.com)

Thạc sỹ Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ánh Sáng trả lời:

Chào em!

Ngành Điều dưỡng hiện nay đang là ngành được nhiều học viên quan tâm, học ngành này rất có tương lai. Vừa qua, hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản cũng đã ký văn bản cho phép Điều dưỡng Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản. Trường TC Ánh Sáng cũng đang xúc tiến với Viện BIB - CHLB Đức để liên kết đào tạo và xuất khẩu Điều dưỡng sang Đức.

Thời gian học ngành Điều dưỡng 2 năm, học phí 4.200.000 đ/ 1 kỳ x 4 kỳ

Tất cả học sinh của trường đều được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để học tập

Liên hệ 08-37.159.562, web: www.anhsang.edu.vn

Chúc em thành công.

* Dạ em chào cô ạ. cô cho em hỏi. em đã có bằng đại học nhưng em vẫn muốn học thêm về chuyên ngành Dược. em muốn hỏi cô thủ tục đăng ký học hệ Vừa học - Vừa làm trong trường hợp của em là như thế nào ạ? Em cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt công việc ạ

(Nguyễn Văn Hoàng - Email: hoang1674...@gmail.com)

Cô Đinh Thị Phong Lan, Trưởng Khoa Dược trường Trung cấp Ánh Sáng trả lời:

Chào em!

Em đã có bằng Đại học thì có thể theo học ngành Dược sĩ trung cấp của Trường Trung cấp Ánh Sáng với hệ vừa làm vừa học thời gian học là 18 tháng, học vào ngày thứ 7 và chủ nhật.

Trong quá trình học Em sẽ được chuyển điểm một số môn học chung theo qui định.

Chúc em luôn thành công trong cuộc sống.



Cô Đinh Thị Phong Lan, Trưởng Khoa Dược trường Trung cấp Ánh Sáng. Ảnh: Huyền Vi



* Thưa các thầy, em quê ở Quảng Nam đã học xong cấp ba hai năm nay, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em tạm gác lại việc học hành để đi làm. Nay em đã dành dụm được một ít và muốn đi học nghề. Sở thích của em là đo vẽ, bản đồ vậy em nên học nghề gì. Hồ sơ xét tuyển nghề gồm những loại giấy tờ gì?Lúc nào thì hết thời gian nhận hồ sơ, vào năm học mới?

(Đức Minh - Email: ducminh…@yahoo.com)

Thạc sỹ Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ánh Sáng trả lời:

Chào em!

Em thích đo vẽ, bản đồ thì đăng ký học ngành Trắc địa.

Hồ sơ tuyển sinh của trường em có thể vào website: www.anhsang.edu.vn hoặc liên hệ 08-37.159.560 để được tư vấn.

Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 10/9/12, em cần khẩn trương nhé.

Nhà trường làm việc từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày chủ nhận làm việc buổi sáng

Chúc em thành công.

* Em vừa học xong lớp 12, em rất thích nghề Sửa chữa điện thoại di động. Được biết CPS Việt Nam là đơn vị đào tạo chuyên nghiệp về nghề này, em muốn đăng ký theo học, tuy nhiên chưa rõ học ra có dễ xin việc làm hay không? Thời gian học trong bao lâu? Cảm ơn Ban tư vấn.

(Nguyễn Anh Duy - Email: anhduy...@gmail.com)

Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch Kiêm Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam trả lời:

Chào Anh Duy,



Điện thoại di động (ĐTDĐ) là sản phẩm công nghệ cao, có số người dùng chiếm khoảng 50% dân số thế giới. Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường số 1 thế giới Nielsen thì hiện có khoảng 3,5 tỷ người trên thế giới dùng ĐTDĐ. Riêng tại Việt Nam, số thuê bao ĐTDĐ đã lên đến 75 triệu. Năm 2011, Nhà xuất bản Macmiland của Hoà Kỳ đã nhận định: "Sửa chữa ĐTDĐ sẽ là một trong một trăm nghề đắt giá nhất của thế kỷ 21".



Những thông tin trên là cơ sở quan trọng để bạn có thể tin rằng đây là một nghề khá dễ tìm việc làm vì tính phổ biến của sản phẩm. Không những thế, theo thống kê của Trung tâm dự báo nguồn nhân lực Tp.Hồ Chí Minh thì đây còn là nghề có thu nhập khá cao (dao động trong khoảng từ 8 - 12tr đồng/tháng).



Thời gian học nghề này khoảng từ 5 - 9 tháng, tuỳ theo khoá đào tạo. Bạn có thể tham khảo thông tin tại website www.cps.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học, chương trình học, cũng như mức học phí...

Chúc Anh Duy thành công với con đường mình sẽ chọn.

* Chào Hội đồng tư vấn, em vừa thi đại học xong, em dự thi trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM ngành Công nghệ thực phẩm, trường lấy 16đ mà em chỉ được 14,5đ. Em len website của trường thì thấy em đậu mà lại học cơ sở ở Quảng Ngãi. Em không muốn học ở Quảng Ngãi, em muốn xét tuyển NV2 ở Tp.HCM, em buồn quá, trường làm vậy là muốn ép em học tại trường ở Quảng Ngãi rồi đúng không thầy? Vậy em phải làm sao để được xét tuyển ở Tp.HCM ạ? Mong các thầy cô hướng dẫn giúp em với! Em rất cảm ơn ạ.

(Đắc Chuyền - Email: school_age_1994@yahoo.com.vn)

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo trả lời:

Chào em, theo thông tin mà ban tư vấn chúng tôi nhận được: tất cả các thí sinh đăng ký dự thi vào trưòng ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, có điểm thi bằng điểm sàn cao đẳng trở lên, trong 3 môn thi không có môn nào bị điểm 0 sẽ được cấp 2 giấy chứng nhận kết qủa điểm để tham gia xét tuyển các nguyện vọng bổ sung tại trường hoặc các trường khác. Bên cạnh đó, căn cứ chỉ tiêu tại các cơ sở đào tạo ( nhà trường có 6 cơ sở đào tạo trên cả nước) , hộ khẩu thường, điểm thi của thí sinh nếu đủ điều kiện nhà trường sẽ cấp thêm giấy báo trúng tuyển tại cơ sở gần nợi thí sinh có hộ khẩu thường trú để thí sinh có thêm sự lựa chọn.

Thưa thầy cho em hỏi: Tất cả các ngành của trường Cao đẳng Công nghiệp 4 chi nhánh ở Biên Hòa có được liên thông lên đại học được không?

Phạm Trần Anh Tôn - Email: loveyouandloveme090...@yahoo.com.vn





Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo trả lời:

Chào em, trường Cao đẳng công nghiệp 4 đã được đổi tên thành trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Hiện nay tất cá các ngành học bậc cao đẳng trong trường đều được liên thông lên bậc đại học.





Xin chào các thầy cô, em đang làm nghề sửa ĐTDĐ, em muốn đi học nâng cao. Em nghe nói ở CPS Vietnam có đào tạo sửa điện thoại. Em muốn học để biết sửa phần cứng và phần mềm điện thoại cao cấp thì học bao lâu, học phí bao nhiêu ạ? Xin cảm ơn.

(Hà Quang Lựa - Email: halua150288...@yahoo.com)



Ông Hồ Đức Sinh trả lời:



Chào Quang Lựa!

Tại CPS Vietnam đang đào tạo 02 chuyên đề Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động (ĐTDĐ) chuyên sâu, đó là:



(1) Kỹ thuật sửa chữa ĐTDĐ nâng cao và



(2) Kỹ thuật sửa chữa Smartphone.



Trong 2 chuyên đề này đều có phần cứng và phần mềm, thời gian học từ 2 - 4 tháng tùy theo bạn học ban ngày hay buổi tối.

Học phí của khóa học Kỹ thuật sửa chữa ĐTDĐ nâng cao là 7.9 triệu đồng; học phí của khóa học Kỹ thuật sửa chữa Smartphone là 12,9 triệu đồng (bao gồm phần mềm và phần cứng).

Bạn có thể tham khảo để biết chi tiết tại: http://daotao.cps.vn.

Chúc bạn thành công với nghề mình yêu thích.



Em chào cô!. do hòa cảnh nên sau khi tốt nghiệp THPT em phải đi làm công nhân. hiện nay, hoàn cảnh gia đình cũng đỡ khó khăn hơn, em muốn học 1 ngành để có công việc cho mình sau này, em muốn có thêm những thông tin về ngành Dược của trường? Em xin cảm ơn cô.

(Nguyễn Văn Bình - Email: binh...@gmail.com)



Cô Đinh Thị Phong Lan - Trưởng khoa Dược trường Trung cấp Ánh Sáng trả lời:



Chào em!

Hiện nay Trường Trung cấp Ánh Sáng đang đào tạo ngành Dược sĩ trung cấp hệ 2 năm, trong quá trình học tại Trường em sẽ được học các môn học chung, môn cơ sở và các môn chuyên ngành Dược để sau khi ra trường em có đủ kỹ năng và kiến thức có thể bán thuốc tại các nhà thuốc hoặc làm trong các Bệnh viện hoặc Công ty Dược phẩm.

Chúc em có sự lựa chọn đúng đắn để có thể tự tin bước vào đời.Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Trung cấp Ánh Sáng địa chỉ 802 – 804 Nguyễn Văn Quá Phường Đông Hưng Thuận Quận 12. Số điện thoại: 08 37.159.561Webside: www.anhsang.edu.vn.



Chào ban tư vấn tuyển sinh, em đọc thấy trường Trung cấp Ánh Sáng có đào tạo ngành thuế và kế toán kiểm toán. Xin hỏi quý thầy cô ngành thuế đào tạo những gì? Có bao gồm kế toán hay không và trong kế toán có đào tạo kế toán thuế hay không? Xin cảm ơn.

(Anh Hoàng - Email: Chaanhhoang...@gmail.com)



Thạc sĩ Đặng Văn Sáng - Hiệu trưởng TrườngTrung cấp Ánh Sáng trả lời:



Chào bạn!

Chương trình đào tạo ngành Thuế bao gồm các nội dung: Kế toán, Thuế nhà nước,... sau khi tốt nghiệp em có thể vừa làm kế toán cho các doanh nghiệp vừa có thể làm chuyên viên ngành thuế. Trong kế toán cũng được đào tạo thuế nhưng chủ yếu là báo cáo thuế của doanh nghiệp, còn ngành thuế sẽ được đào tạo chuyên sâu về thuế (cả báo cáo thuế của doanh nghiệp và nghiệp vụ quản lý thuế của cơ quan thuế). Đối với ngành Kế toán, ngoài chương trình kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính, học viên còn được học Viết phần mềm kế toán trên excel, access và sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

Chi tiết liên hệ: 08-37.159.561 - web: www.anhsang.edu.vn

Chúc em thành công.





Thạc sĩ Đặng Văn Sáng - Hiệu trưởng TrườngTrung cấp Ánh Sáng. Ảnh: Huyền Vi





Em chào cô. Em chưa đậu tốt nghiệp THPT. Em có nguyện vọng học ngành Dược của trường có được không ạ? Em có cơ hội nào để học tại trường không ạ? Em cảm ơn cô.

(Nguyễn Mạnh Hải - Email: Nguyenmanhhai...@gmail.com)



Cô Đinh Thị Phong Lan trả lời:



Chào em!

Em chưa tốt nghiệp THPT vẫn có thể theo học ngành Dược, và học hệ 2 năm 3 tháng tại trường, trường có chương trình riêng để bổ sung kiến thức cho em.

Em có thể liên hệ và nộp hồ sơ tại Trường Trung cấp Ánh Sáng địa chỉ 801/1-3-5 Nguyễn Văn Quá phường Đông Hưng Thuận Quận 12.

Nếu có gì chưa rõ em có thể liên hệ điện thoại 08 37159561 hoặc Webside: www.anhsang.edu.vn

Chúc em sớm có sự lựa chọn ngành nghề mình yêu thích.

Chào các thầy cô, xin thầy cô cho em biết thời gian xét tuyển của trường Trung cấp Ánh sáng ạ? Ở trường mình có ngành nghề nào dnahf riêng cho các bạ nữ không ạ? Em xin cảm ơn.

(Nguyễn Duy Cường - Email: duycuong.nguyen_1995...@yahoo.com)



Thạc sĩ Đặng Văn Sáng trả lời:



Chào em!

Thời gian xét tuyển đợt 2 đến hết ngày 10/9/12. Ngày 15/9/12 học chính thức. Ngoài đợt này ra trường còn xét tuyển thêm 1 đợt nữa vào tháng 10.

Bạn là nữ có thể chọn các ngành phù hợp như sau: Dược, Điều dưỡng, Kế toán, Thuế, Quản lý đất đai... đây là những ngành rất phù hợp với Nữ vì sẽ làm việc văn phòng.

Học phí 1 học kỳ theo từng ngành học: 1. Dược sỹ (4.400.000), Điều dưỡng (4.200.000), Kế toán (2.300.000), Thuế (2.300.000), Kiểm toán (2.300.000), Ngân hàng (2.300.000), Công nghệ thông tin (2.400.000), Trắc địa (2.400.000), Quản lý đất đai (2.400.000).

Chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: 802-804 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM

Điện thoại: 08-37.159.561 - web: www.anhsang.edu.vn

Chúc em thành công.





Em chào các thầy cô, em thi đại học khối B tại trường ĐH Tây Nguyên, nhưng em đăng ký NV1 vào trường CĐ Y tế Khánh Hòa. Bây giờ CĐ Y tế Khánh Hòa đang xét tuyển NV1 cho các thí sinh có NV vào trường học, vậy em có được xét tuyển đợt này hay không?

(Nguyễn Thị Như Ngọc - Email: peheo_pro_94...@yahoo.com.vn)



TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM trả lời:



Những trường ĐH-CĐ không tổ chức thi, nhưng nếu có thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 vào trường mình (tức là đã mượn một trường ĐH khác để thi nhờ và lấy kết quả đó để xét tuyển vào trường ĐH-CĐ không tổ chức thi) thì sẽ xét trúng tuyển những thí sinh đã đăng ký NV1 trước theo các qui định về điểm sàn do Bộ GDĐT công bố. Trong trường hợp nhà trường tuyển không đủ chỉ tiêu NV1, nhà trường sẽ công bố rộng rãi số lượng chỉ tiêu, ngành xét tuyển và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển các nguyện vọng bổ sung. Như vậy, em cần theo dõi các thông tin về xét tuyển NV bổ sung của nhà trường.





Em chào thầy cô ạ. Em muốn học ngành Điều dưỡng của trường. Sau khi học xong em muốn liên thông lên đại học. Em không biết là em có thể liên thông các trường nào ạ?

(Mai Hoàng Linh - Email: maihoanglinh...@yahoo.com)



Cô Đinh Thị Phong Lan trả lời:



Chào em!

Em theo học ngành Điều dưỡng trung cấp, sau khi tốt nghiệp em có thể liên thông Đại học tại các trường đào tạo Cử nhân điều dưỡng trên toàn quốc. Trước khi các em tốt nghiệp nhà trường sẽ có buổi hướng dẫn định hướng cho các em để các em chọn trường để liên thông.

Chúc em thành công trong cuộc sống

Em có thể liên hệ để biết rõ chi tiếtTrường Trung cấp Ánh Sáng địa chỉ 802 – 804 Nguyễn Văn Quá Phường Đông Hưng Thuận Quận 12. Số điện thoại: 08 37.159.561. Webside: www.anhsang.edu.vn



Khung cảnh buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: Huyền Vi



Chào quý thầy cô, em vừa có kết quả thi đại học và không có đủ điểm để vào các trường đại học hay cao đẳng, em rất yêu thích những ngành nghề làm việc ở bệnh viện. Em được biết trường Ánh Sáng có đào tạo ngành điều dưỡng và y tá. Xin thầy cô cho em biết về điều kiện học của hai ngành này ạ?

(Quỳnh Trâm - Email: quynhtram2005@yahoo.com)



Cô Vũ Thị Hồng Nhung trả lời:



Chào Em!

Em đã tốt nghiệp THPT, Em có thể học Điều dưỡng trung cấp hệ 2 năm tai trường Trung cấp Ánh Sáng, trước khi tốt nghiệp các Em sẽ được tư vấn chọn nơi xin việc phù hợp. Em có thể đến mua và nộp hồ sơ tai địa chỉ 802 - 804 Nguyễn Văn Qúa - Phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh.

Nghề Y là 1 nghề cao quý - chúc Em có sự lựa chọn đúng cho tương lai của mình.

Hẹn gặp lại Em Tại trường nhé.



Chào quý thầy cô Ban tư vấn! em thi trường ĐH Công Nghệ Thông Tin Và truyền Thông Thái Nguyên khối D1 đạt 9.5 điểm, công điểm ưu tiên là 13 điểm, không bằng điểm sàn ĐH thì trường có Xét tuyển vào hệ cao đẳng của trường không ?

(Hoàng Cường - Email: rubik_boy_123...@yahoo.com.vn)



TS. Nguyễn Đức Nghĩa trả lời:



Trên nguyên tắc, hệ cao đẳng trong một trường ĐH sẽ không tổ chức thi mà sẽ xét tuyển kết quả thi ĐH. Đối với hệ CĐ trong trường ĐH, nhà trường sẽ ưu tiên xét tuyển các thí sinh đã đăng ký NV1 vào hệ CĐ này, nếu chưa đủ chỉ tiêu thì nhà trường sẽ tiếp tục thông báo xét tuyển theo NV2 cho các thí sinh có điểm thi từ mức điểm sàn CĐ trở lên. Như vậy em cần liên hệ trực tiếp tại trường để có thông tin chính xác về việc trường có xét tuyển NV2 hệ cao đẳng không, nếu có thì nhận hồ sơ từ mức điểm nào, chỉ tiêu xét tuyển bao nhiêu, thời hạn nộp hồ sơ bao lâu, v.v.... )



Em chào các thầy cô, em là con gái thì có học được ngành trắc địa của trường TC Ánh Sáng không?

(Nguyễn Thị Tâm - Email: nguyen_tam...@yahoo.com.vn)



Thạc sĩ Đặng Văn Sáng trả lời:



Chào em!

Em hoàn toàn có thể yên tâm khi chọn ngành Trắc địa.

Thầy chúc em thành công khi đã chọn được nghề yêu thích

Chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: 802-804 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM

Điện thoại: 08-37.159.561 - web: www.anhsang.edu.vn



Xin chào các thầy cô trường Trung cấp Ánh Sáng, cho em hỏi em học xong lớp 11 được lên lớp 12 em muốn học ngành Dược có được không ạ? Thời gian bao lâu ạ? Trường có ký túc xá không ạ? Sau khi ra trường có hỗ trợ việc làm cho học viên không ạ?

(Trần Lê Huyền Trân - Email: huyentran_bt... @yahoo.com.vn)



Cô Đinh Thị Phong Lan trả lời:



Chào em!

Em chưa tốt nghiệp THPT em vẫn có thể theo học ngành Dược sĩ trung cấp được. Thời gian học là 2 năm rưỡi trong đó nửa năm để học bổ sung các kiến thức của lớp 12 và 2 năm để học trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Dược.

Hiện nay trường có Ký túc xá cho sinh viên. Sau khi tốt nghiệp trường có chương trình hỗ trợ tư vấn việc làm cho sinh viên.

Chúc em thành công. Em có thể liên hệ: Trường Trung cấp Ánh Sáng địa chỉ 802 – 804 Nguyễn Văn Quá Phường Đông Hưng Thuận Quận 12. Số điện thoại: 08 37.159.561Webside: www.anhsang.edu.vn.

Trong kỳ thi đại học vừa qua điểm thi khối A+(KV2) là được 9.5đ, em biết với số điểm của mình thì không thể xét tuyển vào hệ ĐH hay CĐ, em tha thiết mong thầy tư vấn giúp em nên học tiếp hay thi lại, và học ở những trường nào? Em rất cảm ơn thầy.

(Bùi Viết Phương - Email: nh0k_l0neljne1993...@yahoo.com)



TS. Nguyễn Đức Nghĩa trả lời:



Tôi rất chia sẻ với băn khoăn của em, vì số thí sinh rơi vào hoàn cảnh như em sau kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ hàng năm không phải ít. Tuy nhiên, cánh cửa vào đời không phải đã khép lại với em mà theo tôi, vẫn còn một số hướng đi để em lựa chọn:

- Tất nhiên cách dễ nhất là em sẽ ôn thi để quay lại kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ vào năm sau.

- Em có thể đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc hệ trung cấp chuyên nghiệp, hệ nghề (bao gồm cả cao đẳng nghề và trung cấp nghề). Những hệ đào tạo này không bị ràng buộc bởi điểm sàn và người học có thể theo học liên thông ở bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp.

- Nếu em vẫn mong muốn học hệ đại học, và nếu điều kiện tài chính của gia đình cho phép, em có thể theo học các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Thường thì những chương trình này có những năm cuối học ở nước ngoài, nhưng hiện nay cũng có một vài chương trình học trọn khóa trong nước.

- Em cũng có thể học những lớp nghề ngắn ngày để có thể làm một số nghề phổ thông trong trường họp gia đình hoặc bản thân em có cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến nghành nghề đó.

Chúc em có sự lựa chọn tốt nhất.

Dạ em chào thầy cô ạ, em có một vấn đề muốn hỏi thầy cô ạ. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Nếu em đăng ký vào học tại trường, em có nhận được sự hỗ trợ nào từ phía nhà trường không ạ? Em xin cảm ơn thầy cô, em chúc thầy cô nhiều sức khỏe và công tác tốt ạ.

(Cao Hoàng Minh - Email: caohoangminh...@gmail.com)



Thạc sĩ Đặng Văn Sáng trả lời:



Khi em theo học, Nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận về địa phương nhận các khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời hỗ trợ các em vay vốn tại ngân hàng chính sách với lãi suất ưu đãi để các em có kinh phí học tập.

Nhà trường cũng có thể hỗ trợ em tìm một việc làm bán thời gian cho em kiếm thêm tiền.

Chúc em thành công và vượt qua mọi khó khăn.

Chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: 802-804 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM

Điện thoại: 08-37.159.561 - web: www.anhsang.edu.vn.

Chào các thầy cô trong Hội đồng tư vấn, em muốn hỏi là hiện nay một số trường có hệ cao đẳng thực hành, học hệ cao đẳng thực hành và hệ trung cấp chuyên nghiệp thi hệ nào có tiềm năng hơn hay chật lượng hơn? Vì 2 hệ này đều là xét tuyển THPT nên em không biết học hệ nào sẽ tốt hơn và sau này ra công việc sẽ như thế nào? Cảm ơn các thầy cô ạ em mong thầy cô giúp em có câu trả lời sớm.

(Trần Thị Quế - Email: hongque49...@yahoo.com)



Ông Nguyễn Quốc Cường trả lời:



Chào em, thí sinh học cao đẳng thực hành ( cao đẳng nghề) khi tốt ngiệp thì bằng tốt nghiệp sẽ do Bộ Lao động thương binh và xã hội cấp, còn thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thì bằng tốt nghiệp sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. 2 hình thức đào tạo này hoàn toàn khác nhau trong đó hệ cao đẳng nghề thiên về thực hành hơn lý thuyết. Em cân nhắc rồi lựa chọn cho mình đường đi phù hợp nhé.



Cô Nhung bên Ánh Sáng ơi. Cho em hỏi cô một chút hiện nay bên Trường mình tuyển sinh Điều Dưỡng khóa mới vào ngày nào vậy cô. Em đang ở Tân Thạnh, Long An. Ah cô cho em hỏi một thêm một câu nữa nhé: Học ngành Điều Dưỡng có khó không vậy cô. e cảm ơn cô Nhung nhé!

(Lê Minh - Email: ngoisaobattu0901...@yahoo.com)



Cô Vũ Thị Hồng Nhung trả lời:



Chào em!

Hiện nay trường Trung Cấp Ánh Sáng đang tuyển sinh Điều Dưỡng trung cấp cho khóa mới, nếu em yêu nghề Y và đã quyết định lựa chọn thì em có thể nhanh đến nôp hồ sơ tại trường để được tư vấn cụ thể nhé. Mong sớm gặp lại em.

Chúc em thành công !



Em đang là nhân viên thu ngân tại một cửa hàng, nhưng chưa có bằng cấp nên lương tháng không cao vì em chỉ mới học hết lớp 9 đang muốn đi học nhưng không biết ở trường có lớp buổi tối không ạ? Ban ngày em còn phải đi làm để có chi phí đi học, em muốn học ngành Điều dưỡng.

(Phương Vi - Email: vuvi15...@gmail.com)



Cô Đinh Thị Phong Lan trả lời:



Chào em!

Em đã tốt nghiệp lớp 9 như vậy em có thể theo học ngành Điều Dưỡng vào buổi tối hệ chính qui tại Trường, thời gian học là 3 năm rưỡi.

Chúc em thành công trong cuộc sống.

Nếu em muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ:

Trường Trung cấp Ánh Sáng địa chỉ 802 – 804 Nguyễn Văn Quá Phường Đông Hưng Thuận Quận 12. Số điện thoại: 08 37.159.561Webside: www.anhsang.edu.vn



