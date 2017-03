Đánh giá về đề thi khối B,C,D môn Hóa, Anh, Địa

Môn Ngoại ngữ: đề hay và phù hợp



Theo nhận xét của thầy Nguyễn Nhật Thảo – Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn, nhìn chung đề thi Anh văn khối D năm nay rất hay, phù hợp với cấu trúc do Bộ giáo dục đề ra. Cấu trúc đề thi trải đều từ ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng đọc và kỹ năng viết.



1. Phần từ vựng: phần này trong đề thi đòi hỏi thí sinh phải hiểu biết khá rộng (từ đồng nghĩa, phản nghĩa và đặc biệt là những thành ngữ…) thì mới đưa ra được đáp án chính xác.



2.Phần đọc hiểu:



a) Bài số 1 với nội dung liên quan đến vấn đề giao thông ở nước Mĩ và nước Anh, đặc biệt là những người sống ở vùng ngoại ô thường xuyên ra vào ở thành phố lớn đề làm việc. Bài này từ vựng tương đối vừa phải, nên có thể thí sinh dễ dàng chọn đáp án đúng.



b) Bài số 2 (phần điền từ) với nội dung liên quan đến vấn đề di dân đầu tiên đến Châu Mĩ có vốn từ vựng tương đối dễ nên học sinh trung bình khá có thể hoàn thành được bài đọc này.



c) Bài số 3 với nội dung liên quan đến giáo dục có khá nhiều từ trừu tượng, tương đối khó nên mất nhiều thời gian cho thí sinh để kiểm tra thông tin.



3. Phần cấu trúc ngữ pháp : Bên cạnh một số câu đòi hỏi kiến thức cơ bản, có một số câu được đưa vào ở mức độ ngữ pháp nâng cao, nếu không được luyện tập thường xuyên học sinh phổ thông đơn thuần sẽ không dễ dàng làm được. Nói chung đề thi năm nay cho khối D tương đối khó, đạt yêu cầu phân hóa trình độ học sinh để tuyển sinh vào đại học. Dự đoán điểm cao nhất của năm nay tương đối ít. Tuy nhiên, thí sinh trung bình khá có cơ hội đạt điểm trên trung bình (6 - 7)



Môn Hóa: đề khối B dễ hơn khối A



Đối với đề thi môn Hóa (khối B) thạc sĩ ThS. Đặng Văn Thành (ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM) nhận xét: Hóa học là môn học thực nghiệm, nên cấu tạo đề thi sau này thường chiếm khoảng 50% lý thuyết và bài tập. Điều này cũng nhắc nhở học sinh khóa sau cần nhớ để có kế hoạch học tập tốt hơn cho môn học này.



Phần lý thuyết vẫn phải là học thật kỹ, kể cả phương trình phản ứng và trạng thái các chất khi phản ứng như các câu 18, 49, 58. Phần bài tập có độ khó ít hơn khối A, nhưng khi tính toán phải cẩn thận, vì dễ nhầm lẫn như các câu 13, 18, 21, 35, 51.



Đặc biệt, các bài toán vô cơ khó hơn khối A, nhưng lý thuyết thì dễ hơn khối A. Đề thi phù hợp yêu cầu tuyển sinh, tùy theo mức độ các trường, vì sẽ phân rõ có nhóm học sinh đạt trung bình, khá và giỏi.



Dự đoán, với đề thi này, điểm sẽ tập trung như sau : Từ 5 đến 6 điểm chiếm khoảng 60%; điểm 7 – 8 khoảng 10%; điểm khá giỏi 5%; còn lại 25% thuộc loại yếu.



Môn Địa lý: trải rộng nhưng vừa sức



Về đề thi Địa lý (khối C) thầy Nguyễn Đăng Lợi và cô Lương Quỳnh Hoa (Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn TPHCM) nhận xét: Nội dung đề thi nằm trọn vẹn trong nội dung chương trình SGK Địa lí 12 ở cả chương trình Chuẩn và chương trình Nâng cao. Đề thi có sự kết hợp cân đối giữa kiểm tra kiến thức và kiểm tra kỹ năng. Đề thi vừa sức, trải rộng từ tự nhiên Việt Nam, các ngành kinh tế, vùng kinh tế. Theo dự kiến năm nay học sinh sẽ dễ dàng đạt được điểm trung bình. Câu hỏi dành cho chương trình Nâng cao có độ khó tương đương với chương trình Chuẩn.



Câu III : Sản lượng nuôi trồng gia tăng nhanh so với sản lượng khai thác, ở đây thể hiện giáo dục nhận thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.



Câu IV.a : là một câu hỏi về tài nguyên khoáng sản và nguồn lợi sinh vật biển, sát với vấn đề thực tế sinh động hiện nay. Đặc biệt, đề cập đến các huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa… một lần nữa khẳng định chủ quyền về vùng biển đảo của nước ta.



Câu IV.b : thế mạnh về mặt tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long rất lớn, tuy nhiên nếu không có sự tác động của con người thì tiềm năng về mặt tự nhiên cũng không thể mang đến nguồn lợi lớn cho đất nước.



Theo dự kiến, trong chiều nay (10-7) Bộ GD-ĐT sẽ công bố đáp án chính thức của 9 môn thi trong 2 ngày qua. Báo Pháp Luật Online sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải đầy đủ trên PLO. Mời phụ huynh và thí sinh đón xem.



Báo Pháp Luật ngày 11-7 cũng sẽ đăng tải đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT với 3 môn thi Hóa, Địa, Ngoại Ngữ.





Yến Thy