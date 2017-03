Dáo dác tìm chỗ bán trú cho trẻ lớp 1

Theo thống kê của phòng giáo dục các quận vùng ven (Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức), học sinh vào lớp 1 mỗi năm tăng từ vài trăm đến cả ngàn cháu. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng trường lớp lại không theo kịp sự bùng nổ dân số. Riêng quận Gò Vấp đã có hơn 7.000 cháu vào lớp 1, sĩ số bình quân lên đến 45 cháu/lớp.

Cơi nới thêm phòng để đón học trò

Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Gò Vấp) dán danh sách học sinh vào lớp 1 kèm thông báo nhà trường không tổ chức lớp bán trú. Theo cô Võ Thị Thái Vượng (Hiệu phó nhà trường), năm nay theo kế hoạch tuyển sinh của phòng giáo dục, Trường Kim Đồng nhận 450 cháu lớp 1. Trong khi đó, số học sinh lớp 5 ra trường là 417. Vì vậy, trường vẫn tổ chức lớp bán trú cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 nhưng không đủ điều kiện tổ chức bán trú cho học sinh lớp 1. “Trường thiếu phòng học nên phải cơi nới thêm bốn phòng tạm trên lầu thượng. Mấy phòng tạm đó sau 11 giờ nóng như lò thiêu, học sinh không thể nào học được” - cô Vượng giải thích thêm về lý do không mở lớp bán trú.

Theo cô Võ Thị Thái Vượng, có đến 18 trường hợp xin rút hồ sơ chuyển trường. Trường Kim Đồng sẵn sàng giải quyết theo nguyện vọng phụ huynh, tuy nhiên trường vẫn giữ chỗ cho các cháu nếu cha mẹ không xin được chỗ học mới.

Trường Tiểu học Tây Bắc Lân thuộc xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), chỉ tiêu ban đầu của trường chỉ là 500 em nhưng trường nhận thêm trẻ diện tạm trú ngắn hạn nên số học sinh đã tăng lên 700 với 13 lớp 1. Theo một thành viên ban giám hiệu trường, với năm cơ sở, trường cũng tận dụng thêm một số phòng chức năng để có phòng học.

“Gánh” học sinh giùm trường bạn

Trường Tiểu học An Hội (khu vực phường 8, 12, 14 quận Gò Vấp) trở thành điểm nóng với số lượng học sinh cao nhất nước: trên 5.000 học sinh. Để giảm áp lực cho trường này, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Gò Vấp quyết định chia sẻ số học sinh lớp 1 của trường này sang Trường Tiểu học Lương Thế Vinh. Năm nay, Trường Lương Thế Vinh sẽ phải nhận 18 lớp 1 (810 em), tăng thêm 13 lớp so với năm ngoái; còn Trường An Hội chỉ nhận tám lớp 1 (360 em). Hiện tại, cả hai trường đều không tổ chức lớp bán trú cho học sinh lớp 1.

Trưởng Phòng Giáo dục quận Gò Vấp Đặng Thanh Tuấn cho hay năm nay gần 70% trường tiểu học ở quận này phải cắt giảm bán trú đối với trẻ lớp 1. Lý do chung là cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên, bảo mẫu không đủ để các trường có thể xoay xở tổ chức lớp bán trú an toàn.

Ông Trần Hữu Vĩnh, Trưởng Phòng Giáo dục quận Bình Tân, cho biết phòng giáo dục đã giao cho các trường quyết định việc tổ chức bán trú hay không. Nếu sau khi mở bán trú mà điều kiện sinh hoạt ăn ngủ của các cháu không đảm bảo thì phòng sẽ yêu cầu ngưng.

Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) năm học tới có hơn 1.000 học sinh lớp 1, tăng gần 400 em so với chỉ tiêu ban đầu. Theo ông Mai Thế Hùng (Phó Hiệu trưởng), do phường lân cận chỉ có một trường duy nhất, không đủ đáp ứng nên trường nhận thêm học sinh của phường này. Thực tế trường chỉ đáp ứng được 17 lớp nhưng nay tăng lên 21 lớp, sĩ số 48 em/lớp. Để đảm bảo chỗ học, trường phải giảm bớt lớp bán trú, dồn một số lớp khối trên lại. Ông Hùng tâm tư: “Trường muốn tăng thêm lớp bán trú theo nguyện vọng của đông đảo phụ huynh nhưng phải đảm bảo tiếp nhận hết trẻ 6 tuổi vào lớp 1 nên rất mong phụ huynh đồng cảm”.

Trong dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011, TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nhấn mạnh: Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học hai buổi/ngày, nhất là ở cấp tiểu học. Tuy nhiên, hiện nay tại các quận huyện có đông dân cư như Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú…, không ít trường đã giảm hoặc xóa luôn lớp bán trú. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chủ trương của ngành GD&ĐT mà còn gây rất nhiều khó khăn cho phụ huynh học sinh.

