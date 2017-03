Đào tạo “chui” tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, cử tri xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa) phản ánh khi họ làm hồ sơ công chức có kèm chứng chỉ B Anh văn do Trung tâm Flai cấp thì Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa thông báo bằng này không hợp lệ và không có tính pháp lý. Sau đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định những chứng chỉ tiếng Anh do Trung tâm Flai cấp không có hiệu lực trên địa bàn tỉnh. Lý giải vấn đề này, Sở GD&ĐT tỉnh cho rằng Trung tâm Flai không có tư cách pháp nhân hoạt động giảng dạy, cấp chứng chỉ trên địa bàn tỉnh nên cần xem xét giá trị sử dụng chứng chỉ của các học viên trong công tác tổ chức cán bộ.

ThS Lê Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ trước đến nay trường này không liên kết với Trung tâm Flai tổ chức lớp học, thi cử và cấp chứng chỉ tiếng Anh. Việc học, cấp chứng chỉ là việc của cá nhân ông Nguyễn Văn Minh, giảng viên - Phó Trưởng khoa Dân vận của nhà trường. Ông Minh đã giới thiệu, giúp Trung tâm Flai tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh tại Khánh Hòa.

Ông Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên (Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa), cho biết vừa ra Hà Nội để báo cáo Bộ GD&ĐT về vấn đề liên quan đến Trung tâm Flai. Hiện Sở đang gửi văn bản đến tất cả cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương yêu cầu các cán bộ đang sử dụng bằng do Flai cấp phải kê khai và nộp bản photocopy về Sở. Từ đó sẽ báo cáo ra Bộ để phân loại, đối chứng xem bằng nào do Bộ cấp, bằng nào do Flai tự in để có phương án xử lý tiếp theo nhưng với hướng là bảo đảm quyền lợi cho những người được cấp bằng thật.

