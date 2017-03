Đào tạo liên thông ĐH trái phép, 625 sinh viên bơ vơ

Bị đuổi học vì phát hiện mình học "chui"



Bạn L.A. T - người đang theo học hệ liên thông từ trung cấp (TC) lên ĐH của Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) tại cơ sở 2 của Trường TC Tây Nam Á (TNA), đường Minh Phụng, P.5, Q.6, TPHCM - bức xúc: “Năm 2012, tốt nghiệp TC từ TNA, tôi và nhiều học viên khác được trường TNA tư vấn học tiếp liên thông lên hệ ĐH chính quy. TNA còn phát tời rơi quảng cáo chương trình đào tạo liên kết ĐH giữa TNA với TBD.



Tin lời, tôi nộp hồ sơ và thi đậu vào chuyên ngành quản trị kinh doanh (QTKD), Trường ĐH TBD, học tại cơ sở 2 trường TNA. Sau khi Bộ GDĐT có thông tư 55 thì chúng tôi được biết, trường TBD không được phép tổ chức đào tạo liên thông, ngoài cơ sở đào tạo chính tại Khánh Hòa. Những thắc mắc đó được SV gửi tới Ban đại diện quản lý trường.



Đang trong thời gian đợi phản hồi, chúng tôi nhận thêm thông tin nhà trường đã tự ý thay đổi chuyên ngành đào tạo, từ QTKD sang quản trị du lịch (QTLD), mà không có bất cứ văn bản nào thông báo được gửi đến sinh viên (SV)”. Khi nhận được thông báo đổi ngành học và chương trình liên thông này chưa được cấp phép, nhiều SV đã rất lo sợ về tương lai, có được cấp bằng tốt nghiệp ĐH chính quy hay không. Một vài SV đã đề nghị nhà trường bồi hoàn học phí. Không giải quyết, nhà trường còn đưa ra hình thức buộc người nào có phản ứng về việc này phải nghỉ học.

Cơ sở 2 Trường Trung cấp Tây Nam Á - nơi mở các lớp đào tạo liên thông ĐH không phép giữa Trường Trung cấp Tây Nam Á và Trường ĐH Thái Bình Dương.



Để làm rõ vấn đề này, PV đã làm việc với ông Nguyễn Văn Huấn - phụ trách quản lý cơ sở đào tạo của trường TNA tại số 76- 78- 80 Minh Phụng - ông cho biết: “Trường TNA chỉ cho TBD thuê một số phòng tại cơ sở Minh Phụng làm phòng học. TNA giúp quản lý SV, cơ sở vật chất, điểm danh còn về chuyên môn do TBD quản lý hết. Việc một số SV thắc mắc gửi báo chí là do không hiểu khung chương trình đào tạo, ngành QTKD và QTDL của TBD.



Bởi TBD được phép đào tạo QTKD là chính, nhưng có thể đào tạo bổ sung một số lĩnh vực khác. SV tốt nghiệp ra trường vẫn được cấp bằng chính quy chuyên ngành QTKD”. “Khóa đàn anh mà “suôn sẻ” thì những khóa tiếp theo mới thuận lợi. Do đó, những SV theo học khóa này được nhà trường đặc biệt quan tâm. Không được cấp bằng ĐH chính quy thì SV ra trường cũng sẽ được chuyển sang hệ vừa học vừa làm” - ông Huấn vô tư cho hay.



Số phận 625 sinh viên đang bị “treo”



Qua những thông tin của SV do PV cung cấp, đoàn kiểm tra của cơ quan đại diện (CQĐD) Bộ GDĐT tại TPHCM do ông Hà Hữu Phúc - Phó Vụ trưởng, Phó GĐ CQĐD - làm trưởng đoàn đã bất ngờ kiểm tra cơ sở đào tạo tại số 76-78-80 Minh Phụng (Q.6) của TNA. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có 2 lớp học liên thông ĐH chính quy do TBD mở 3 ngành: Kế toán, tài chính - ngân hàng, QTKD và một lớp TC chuyên ngành tài chính, với số lượng SV có mặt là 44 người. Sau khi xem xét các văn bản, đoàn kiểm tra xác định các lớp học này đều hoạt động trái phép. Lý do, trường TBD không được liên kết đào tạo ngoài cơ sở chính của trường.



Ngày 16.5, giải trình vấn đề này với CQĐD Bộ GDĐT tại TPHCM, TS Đỗ Văn Ninh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH TBD - đã thừa nhận những sai phạm của nhà trường. Trước đó, tại buổi làm việc với CQĐD Bộ GDĐT vào chiều 15.5, PGS-TS Bùi Ngọc Oánh - Hiệu trưởng trường TNA - cũng nhận khuyết điểm và xin sớm khắc phục các sai phạm đã nêu. Tuy nhiên, tại biên bản giải trình gửi CQĐD Bộ GDĐT tại TPHCM (ngày 16.5.2013), trường TNA lại không thừa nhận có sự đào tạo liên thông trái phép giữa 2 trường, mà TNA chỉ cho TBD thuê địa điểm.



Trong khi đó, qua báo cáo giải trình gửi CQĐD Bộ GDĐT (ngày 17.5.2013) TBD đã thừa nhận việc liên kết đào tạo liên thông từ TC, CĐ lên ĐH với TNA. Đặc biệt, từ báo cáo này đã hé lộ ra, không phải như phát hiện ban đầu của Bộ GDĐT tại cơ sở Minh Phụng chỉ có 44 SV, mà số lượng SV hai trường này đã tuyển sinh, đào tạo trái phép lên tới 625 SV thực học/1.160 thông báo trúng tuyển.



Sau khi kiểm tra, CQĐD Bộ GDĐT tại TPHCM đã có báo cáo gửi Bộ GDĐT đề nghị xử phạt hành chính và chỉ đạo hai trường dừng thông báo tuyển sinh, đào tạo các chương trình khi chưa được cấp phép. Ngoài ra, hai trường này tiếp tục phải giải trình cho bộ về phương hướng khắc phục hậu quả đối với số SV đã tự ý tuyển sinh đào tạo trái phép.

Liên quan tới vụ việc này, ông Lâm Văn Quản - Trưởng phòng GDCN và ĐH, Sở GDĐT TPHCM - cho biết: “Sau khi thông tư 55 của Bộ GDĐT có hiệu lực (7.2.2013), trong các cuộc họp giao ban với các cụm, trường, lãnh đạo sở đều nhắc nhở và quán triệt: Tất cả các trường TCCN, CĐ phải thực hiện nghiêm thông tư 55. Những trường nào, trước khi thông tư 55 có hiệu lực đã liên kết đào tạo liên thông phải tạm dừng tuyển sinh, đào tạo, báo cáo sở phương pháp khắc phục hoặc những trường muốn liên thông, liên kết đào tạo phải tuân thủ các thủ tục theo quy định pháp lý. Hội tụ đủ các yếu tố theo quy định sẽ được Sở GDĐT báo cáo UBND TP, khi UBND TP đồng ý cho phép các trường mới được phép công bố kế hoạch tuyển sinh, đào tạo… Hiện sở chưa nhận được báo cáo, khi nhận được báo cáo từ TNA gửi về Sở GDĐT, chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo vụ việc này với UBND TP và sau đó đưa ra hướng giải quyết.

Theo Thảo Nhi - Đăng Hải (Lao Động)