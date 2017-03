Đào tạo ngoài chính quy “chết” dần

Nên bỏ hệ tại chức, liên thông? PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, Trường ĐH Bách khoa TP HCM, cho rằng Bộ GD-ĐT siết các hệ đào tạo ngoài chính quy là do thời gian qua, các trường đã tổ chức đào tạo những hệ này không chu đáo, không vì mục đích chất lượng mà chủ yếu là tìm nguồn thu, do đó mạnh ai nấy đào tạo.



Nếu 2 hệ này không được thực hiện đúng yêu cầu đặt ra thì bộ nên mạnh dạn cho ngừng đào tạo. Thay vào đó, áp dụng đào tạo tín chỉ để vận hành hình thức đào tạo bán thời gian. Với hình thức này, mọi đối tượng có nhu cầu học đều được ghi danh, nếu học đủ các môn và vượt qua các môn thi như sinh viên chính quy thì sẽ được cấp bằng mà không cần kỳ thi kiểm tra đầu vào.

Theo TS Nguyễn Tiến Dũng, việc học tập suốt đời chưa được thể hiện rõ. Người học chủ yếu để có bằng cấp đi làm mà chưa coi trọng việc học tập để nâng cao kiến thức. Do đó, cần tháo gỡ nhiều rào cản để mở rộng các đối tượng học tập.