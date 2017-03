Đậu đại học hay 'lãnh án tử'?

Thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2 sáng 8/7. (Ảnh Lê Anh Dũng)

Hết bám “phao” lại “ôm tủ”

Giải pháp an toàn hay nguy cơ… “lãnh án tử”



Theo Thu Thảo (VNN)



Khi được hỏi các thí sinh cho rằng càng sát ngày thi càng không có tâm trạng để đi chơi xả stress vì lúc nào cũng cảm thấy bất an, lo lắng. Thậm chí, có những em không ăn không ngủ được vì sốt ruột. Bởi vậy, nhiều sĩ tử “rủ nhau” đi làm “phao” dự phòng. Vì thế trước ngày thi vài ngày, các cửa hàng photo khu vực gần các trường ĐH luôn hoạt động hết công suất.Thông thường, các thí sinh luôn có “chiến hữu” đi cùng, mỗi nhóm từ ba người trở lên. Chỉ cần một bộ tài liệu chuẩn bị sẵn có thể làm thành vô số “phao” dự phòng theo nhu cầu của người dùng. Có những bạn muốn nhanh gọn nên đã mua luôn “phao” mà các chủ quán photo đã chuẩn bị sẵn.Cầm trên tay một tập tài liệu dày cộp với những dòng chữ nhỏ xíu nhưng Hà Huy Tuấn (Lục Ngạn, Bắc Giang) lý giải: “Em đi photo về học chứ không phải để mang vào phòng thi, bạn em bảo trong đây có một vài phần trọng tâm nên cũng xem thử thế nào. Chữ nhỏ thế này em đọc quen rồi nên thấy bình thường”.Còn nhóm bạn của Nguyễn Hoàng Dương (Nam Sách, Hải Dương) trong lúc ngồi đợi chủ quán làm tài liệu đã thừa nhận: “Giờ này mà đi photo thì chỉ có làm “phao” chứ học hành gì? Thực ra chúng em cũng ôn nhiều rồi, nhưng vẫn lo nhất là môn Sử vì khó nhớ mốc năm, sự kiện, nhiều khi hay lẫn kiến thức nên làm mỗi người một bộ tài liệu cho an tâm.”Một số thí sinh khác cũng rậm rịch chuẩn bị phao trước đó một tuần để kịp cắt, dán, gấp ruột mèo, nhớ số trang, mục lục tài liệu, sắp xếp phương án để “che mắt” giám thi trong phòng thi.Cũng có không ít thi sinh không đủ can đảm làm “phao” nên nhiều sĩ tử lại chọn giải pháp “học tủ” trong những ngày này để “cứu vãn” được phần nào hay phần ấy. Nghe một bài người bạn đi ôn thi tại một số lò luyện gần Trường ĐH L. Hà Nội rỉ tai nhau có giới hạn đề khối C mỗi môn chỉ còn 10 câu nên Hoàng Hà Trang (Hạ Long, Quảng Ninh) thay vì nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đã ngày đêm “ôm tủ” hi vọng sẽ trúng.Còn Trịnh Thị Vân ( Thái Nguyên) lại học theo “tủ” của các bạn đi ôn ở Trường ĐH S. Hà Nội vì đó là phần trọng tâm do thầy “xịn” ở lò luyện chất lượng cao giới hạn, nếu cứ ôn theo là “chắc cốp”. Vân tiết lộ thêm: “Các anh chị từng ôn ở đây ai cũng đỗ cao, mọi người bảo thầy “đoán đề” đúng lắm nên em cũng học theo”.Kì thi ĐH hàng năm có quy mô lớn nhất cả nước bởi vậy từ khâu làm đề, coi thi, chấm thi đều được thắt chặt. Thêm vào đó một số trường ĐH còn trang bị thêm hệ thống camera giám sát để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các thí sinh cũng như tăng cường tính minh bạch, an toàn tuyệt đối của kì thi.Vì thế, với những trường hợp vi phạm quy chế thi như mang tài liệu vào phòng thi, quay cóp trong quá trình làm bài thi, trao đổi bài…và những sai sót khác sẽ bị xử lí nghiêm.Ở những mùa thi các năm trước, nhiều thí sinh vì quá lo lắng nên đã cố tình mang tài liệu vào phòng thi, mặc dù không có ý định quay bài nhưng khi bị giám thị phát hiện vẫn bị lập biên bản và kỉ luật theo đúng quy chế.Bạn Vũ Thị Kim Oanh (sinh viên Học viện B. Hà Nội) từng làm giám thị 2 của kì thi ĐH năm trước cho biết: “Có rất nhiều học sinh cho rằng chỉ khi giở tài liệu mới là vi phạm, nên khi bị lập biên bản xử lí các em còn thanh minh: “em chưa làm gì”, “em đã quay bài đâu?...”. Nhưng khi nhận ra hành động đó cũng được xem là gian lận trong thi cử thì đã quá muộn.Bạn Hoàng Hà Giang (sinh viên năm 2 của một trường ĐH) khuyên, các sĩ tử mang “phao” để dự phòng là quá mạo hiểm. Theo kinh nghiệm của bản thân Giang, thi ĐH là không bao giờ có chuyện coi dễ hay “thả nổi”, mọi thí sinh đều phải “tự lực cánh sinh” nên phải cố gắng hết sức mình."Riêng những trường hợp mang tài liệu vào phòng thi, nếu may mắn không bị phát hiện (con số này rất ít) thì cũng không làm được bài vì tâm lý lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt và loay hoay tìm cách để giở, tới khi vừa đặt bút làm được vài dòng đã hết giờ. Còn lại nếu bị giám thị bắt thì đương nhiên sĩ tử đó sẽ thành … “tử sĩ”" - Giang chia sẻ.Nhiều thí sinh khác cũng chung ý kiến với Giang, hầu hết các bạn đều cho rằng việc “làm phao”, “học tủ” không những không an toàn chút nào mà còn mang lại hậu quả ngược lại. Có quá nhiều tấm gương “học tủ” bị “tủ đè” một cách thảm hại của những người đi trước để lại.Bởi vậy, trước ngày thi ĐH thay vì chọn các giải pháp an toàn như mang phao vào phòng thi, học tủ, đoán đề…để rồi nhận lấy nguy cơ “lãnh án tử”, các thí sinh nên dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và xem qua lại một lượt tất cả kiến thức mình đã ôn luyện trong cả quá trình.