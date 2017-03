Đau đầu với học chữ trước lớp 1

Con tôi chưa biết chữ nào khi vào lớp 1

Năm ngoái, vừa hết học kỳ 2, nhiều phụ huynh lớp lá nơi trường con tôi học đã xôn xao bàn chuyện cho con đi học chữ trước. Người thì cho con học với cô giáo ở trường mầm non, người lại cất công đi tìm cô giáo “xịn” ở trường cấp 1 nơi con họ sẽ học. Tôi trở thành người “ngoài cuộc” khi quyết tâm không cho con mình học trước vì con tôi là con trai, cháu vốn rất sợ học chữ. Học hết lớp lá ở trường mầm non, cháu chỉ biết các nét cơ bản mà không hề biết chữa A, B, C viết như thế nào.

Lên lớp 1, biết tình trạng chung là nhiều cháu đã được học trước chương trình lớp 1, tôi liền hợp tác ngay với cô chủ nhiệm, cho cô biết là cháu “một chữ cắn đôi cũng không biết” và nhờ cô cho bài tập cho cháu mỗi ngày mỗi ít để cháu quen dần. Tôi cũng dạy cho cháu quen dần với mặt chữ thông qua trò chơi đoán chữ, đoán số mỗi khi tôi chở cháu đi ngoài đường.

Chỉ một tháng sau, cháu hoàn toàn bắt nhịp kịp với chúng bạn. Và đến cuối học kỳ 1, cháu đã đọc thông viết thạo như các bạn trong lớp.

Rõ ràng, các bậc phụ huynh không có gì phải sốt ruột, vội vàng cho con học trước chương trình lớp 1 vì con em mình vẫn học tốt, bám kịp chương trình. Chưa kể, việc biết trước của các cháu khiến các cháu đâm ra ỷ lại, không thèm học, quay ra chọc phá bạn bè trong giờ học, gây khó cho giáo viên.

Chị NGUYỄN HỒNG LOAN,

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức