Đầu tư thật để giáo viên sống được

Có bỏ được “ba chung” tức thì? Ông Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, bức xúc: Sau 10 năm thực hiện, việc tuyển sinh “ba chung” đã quá già nua và Bộ nên khai tử nó ngay lập tức. Cả nước lên ruột khi đến kỳ thi tuyển sinh ĐH. Đề thi chỉ sai sót nhỏ thôi cũng ảnh hưởng chung đến hàng triệu thí sinh và toàn xã hội. Quá vô lý. Chất lượng giáo dục ĐH đã giao cho các trường sàng lọc trong quá trình đào tạo và đầu ra thì cớ gì Bộ “ôm” đầu vào chi cho cực khổ! Ngược lại, ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG TP.HCM, cho rằng rất khó bỏ “ba chung” vì đã làm 10 năm nay rồi, khi bỏ phải có cách thay thế khác nhưng hiện nay chưa có cách nào. Đồng tình, bà Mai Hồng Quỳ nói: Bỏ tuyển sinh “ba chung” phải có lộ trình chứ không thể nói bỏ là bỏ ngay lập tức được. Bộ trưởng gút: Bộ sẵn sàng lắng nghe góp ý phương thức tuyển sinh khác “ba chung” từ các trường. Khi chúng ta thống nhất được phương án tuyển sinh nào ít tốn kém, có lợi cho thí sinh, đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ thực hiện. Và phương án tuyển sinh làm như thế nào để không lập lại việc bắt học sinh đi học luyện thi, công khai để toàn xã hội giám sát và phải an toàn. ____________________________________________ Mục tiêu tổng quát phát triển giáo dục đến năm 2020 được nêu trong dự thảo chiến lược là nền giáo dục nước ta được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao... Các mục tiêu cụ thể được xác định: Đối với giáo dục mầm non, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi vào năm 2015, đến năm 2020 có ít nhất 30% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 85% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non… Về giáo dục phổ thông, đến năm 2020, tỉ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học là 99%, trung học cơ sở là 95% và 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; có 70% trẻ em khuyết tật được đi học. Về giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, đến năm 2020 có 25% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và 30% tốt nghiệp trung học phổ thông học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tỉ lệ sinh viên tất cả các hệ đào tạo khoảng 350-400 trên một vạn dân; tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp và đại học khoảng 70%.