Đau xót vì… 6 giáo sư, tiến sĩ đánh bạc

Ví dụ như câu chuyện mới xảy ra trong ngày 11.6, công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một ổ đánh bạc gồm 6 giáo sư và phó giáo sư, tiến sĩ của học viện Tài chính, ĐBQH đoàn TP Hồ Chí Minh Trần Hoàng Thám đặt câu hỏi: “Bộ trưởng có giải pháp gì để ngăn chặn hiện tượng này”. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nói: “Đây là đau xót cho ngành, chúng tôi sẽ kiểm tra lại để khắc phục”.

Dẫn một số hiện tượng: một số cô giáo mẫu giáo cho các cháu học sinh mầm non uống thuốc ngủ để khỏi phải chăm sóc, cho ăn thức ăn kém chất lượng…, ĐB Hồ Quốc Dũng, phó đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định nhận xét: “Chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đang bị thả nổi. Bộ trưởng có biện pháp gì để chấn chỉnh hiện tượng này?”. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thừa nhận tình trạng này là có thật. Ông cho biết, “Bộ đã chỉ đạo kiểm tra trực tiếp, đó là những cơ sở chưa đạt tiêu chuẩn, chưa được cấp phép. Bộ chúng tôi cũng đã yêu cầu các địa phương rà soát lại, bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập”.

ĐB Nguyễn Đình Liêu (Ninh Thuận) cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông theo cụm vừa qua gây tốn kém và phiền hà cho học sinh, và đề nghị bộ trưởng Giáo dục và đào tạo giải trình. Theo bộ trưởng Nguyễn Thiên Nhân, việc thi theo cụm không phải là hình thức mới, trước đó có địa phương đã làm, có điều năm nay tổ chức thi theo cụm trên phạm vi rộng là quốc gia. Ông nói thêm: “Mục tiêu là để giảm tiêu cực, có kết quả tin cậy”.

Cũng theo giải trình của bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, việc tổ chức thi tốt nghiệp theo cụm là việc làm để chuẩn bị cho năm sau thực hiện kỳ thi hai trong một. Hơn nữa, việc tổ chức thi theo cụm có mấy cái lợi là học sinh sẽ tự giám sát lẫn nhau, hạn chế được việc “quay cóp”, nhắc bài và không gây khó khăn cho việc đi lại.

ĐB Phạm Phương Thảo (đoàn TP.HCM) nói trước Quốc hội: “Phải có lộ trình để khắc phục cái căp nặng của học sinh chứ để đến năm 2015 thì hơi muộn”. “Năm 2010 sẽ có báo cụ thể cử tri cả nước về việc này”, bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trả lời.