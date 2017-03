Dạy bơi cho 6.400 học sinh tiểu học

(PL)- Ngày 7-7, UBND TP Đà Nẵng cho biết TP đã phê duyệt dự án Bơi an toàn năm 2013 do Hiệp hội Cứu hộ Hoàng gia Úc tài trợ thông qua tổ chức Liên minh Vì sự an toàn trẻ em.

Mục tiêu của dự án này là sẽ dạy bơi cho khoảng 6.400 học sinh tiểu học độ tuổi lớp 2 và tập huấn chuyên môn cho các huấn luyện viên, giáo viên dạy bơi tại các trường trên địa bàn. Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ 100% kinh phí cho TP Đà Nẵng để xây dựng ba bể bơi đặt tại các trường tiểu học Hòa Khương 2, An Phước (huyện Hòa Vang) và Trần Quang Diệu (quận Ngũ Hành Sơn). Chưa hết, Hiệp hội Cứu hộ Hoàng gia Úc cũng sẽ hỗ trợ TP Đà Nẵng 1,7 tỉ đồng để sửa chữa, cung cấp hóa chất bảo dưỡng tám bể bơi đặt tại các trường tiểu học Bế Văn Đàn, Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê); Phan Phu Tiên (quận Liên Chiểu); Núi Thành, Hùng Vương (quận Hải Châu); Hòa Tiến (huyện Hòa Vang); Hoàng Dư Khương (quận Cẩm Lệ); Ngô Gia Tự (quận Sơn Trà). LÊ PHI