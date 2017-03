Dạy bơi cho học sinh: 10 năm vẫn “giẫm chân tại chỗ”

Ông Nguyễn Trọng An - Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em: Nên phổ cập môn bơi cho học sinh



Dĩ nhiên là nên phổ cập môn bơi cho toàn bộ học sinh.Tuy nhiên phổ cập bằng cách nào, phổ cập ở độ tuổi nào... thì cần phải tính toán.



Về kinh phí, theo tôi thay vì trông chờ vào Nhà nước, vào Bộ GD-ĐT, các địa phương, nhất là những địa phương có điều kiện nên bố trí ngân sách để hỗ trợ dạy bơi cho trẻ. Bản thân chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhà trường cũng cần sáng tạo trong cách thức xây, hoặc tạo bể bơi thông minh cho trẻ. Mỗi trường tùy thuộc vào diện tích, nông thôn hay thành thị có thể áp dụng mô hình bể bơi bằng lưới, bể bơi bằng cao su, bằng dù bơm nước vào để dạy cho các em. Hoặc có thể dạy ngay ở ao hồ, sông suối trong sự giám sát của người lớn.



Trong trường học thì nên có các bài học giúp các em phân biệt những chỗ nguy hiểm không nên bơi lội, ứng phó khi có tình huống đuối nước... Bên cạnh đó, khi trên địa bàn có các hố sâu, các hồ nguy hiểm, các bậc cha mẹ cũng cần có ý kiến, yêu cầu các ngành chức năng phải rào lại hố sâu, dựng các điểm cảnh báo. Tôi nghĩ rằng, quan trọng nhất là người ta có muốn làm hay không, nếu muốn làm thì có rất nhiều cách bảo vệ trẻ em, còn nếu không thì cứ đổ cho khó khăn, do cơ chế, do thiếu kinh phí.