Dạy bơi trong trường học còn nặng hình thức

Trao đổi của PV với ông Chung Tấn Phong, Tổng Thư ký Liên đoàn thể thao dưới nước TPHCM, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu:

. Sau sự việc hi hữu xảy ra tại quận Tân Phú vừa qua khiến một HS bị đuối nước, ông nhìn nhận thế nào về cách tổ chức và quản lý học bơi? + Qua theo dõi thông tin, tôi thấy ở đó đã vi phạm hàng loạt nguyên tắc an toàn dạy bơi. Cụ thể, hồ quá dốc, quá nguy hiểm, HS cả trăm em nhưng giáo viên phụ trách chỉ có hai người là không an toàn; cách đánh giá năng lực bơi ban đầu của các em bằng việc hỏi hoặc cho phụ huynh viết giấy (như trường hợp một HS lớp 1 ở quận Thủ Đức cũng bị đuối nước trong ngày thi bơi năm học trước) hoàn toàn không đúng. Các em không thể biết được thế nào là bơi chuẩn, bơi đủ an toàn cho mình…. . Vậy những nguyên tắc an toàn bắt buộc trong dạy và học bơi lội cho HS là gì, thưa ông? + Theo tôi, hồ phải đảm bảo an toàn. Đã phổ cập bơi chúng ta phải chấp nhận HS đông nhưng phải đảm bảo tỉ lệ 1:20. Khi đông phải có giám sát phụ trên bờ. Huấn luyện viên phải cho các em xuống nước trong vài buổi đầu để nhận biết năng lực mà chia nhóm. Các em không được chơi những trò chơi dìm đầu, đè ép nhau dưới nước, trước khi bơi phải khởi động kỹ…. Nói chung có rất nhiều nguyên tắc bắt buộc để đảm bảo an toàn nhưng thực hiện như thế nào là do con người. . Việc phổ cập bơi lội như hiện nay có chất lượng, thưa ông? + Với môn bơi, muốn học cho nhanh biết thì ít nhất cũng phải ba lần/tuần, sau đó lặp đi lặp lại mới tạo được kỹ năng. Còn hiện nay HS chỉ học có một học kỳ 24 tuần, tuần một buổi, chưa tính một số tuần ôn bài và thi học kỳ, giữa kỳ thì chỉ còn 15-20 buổi. Thông thường nếu làm tốt, sau một học kỳ trẻ bơi được khoảng 15 m nhưng qua học kỳ hai không học tiếp, ngưng vài tháng coi như bắt đầu lại từ đầu. Nếu được thêm học kỳ hai rồi lên các lớp cao hơn vẫn được học thì học sinh mới đảm bảo biết bơi chứ với thời gian như hiện nay là rất khó.