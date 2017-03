Dạy con cái lứa tuổi teen: Chỉ đường, đừng o ép!

Nói chuyện cởi mở giúp quan hệ cha mẹ và con tốt hơn Đời sống tình cảm quyết định phần lớn quá trình hình thành nhân cách và cha mẹ có vai trò đặc biệt quan trọng nuôi dưỡng đời sống tình cảm của con. Vì nhiều lý do, cha mẹ thường ít chia sẻ cảm xúc với con cái. Những lúc buồn phiền, cha mẹ thường ít nói chuyện với con, hoặc dồn nén trong lòng để rồi bột phát thành sự giận dữ, cho rằng con có lỗi trong sự giận dữ ấy. Chia sẻ cảm xúc sẽ khơi thông sự đồng cảm, thấu hiểu giữa cha mẹ, con cái. Những lúc buồn phiền, tức giận, cha mẹ cũng cần nói cho con biết và giải thích nguyên do một cách ngắn gọn, tránh chuyển nguyên do sang phía trẻ. Ngược lại, cha mẹ cũng khuyến khích con diễn đạt cảm xúc và cho con thấy mình tôn trọng những cảm xúc đang diễn ra trong con. Đánh là một kiểu trừng phạt về mặt thân thể. Ngày nay, phương pháp này không được khuyến khích dù là với bất cứ lý do và mục đích gì. Khi phải dùng đòn roi đối với trẻ, người lớn đã cho thấy sự bế tắc trong cách diễn đạt cảm xúc. Nếu trẻ vì sợ bị đánh mà bớt phạm lỗi thì đó chỉ là phản xạ do sợ đau chứ không hiểu được vấn đề và không có sự tự giác. Trừng phạt bằng đòn roi có thể đạt hiệu quả tức thì (trước mắt) nhưng về lâu dài, trẻ bị lờn, trở nên ngang bướng. Lòng tự trọng bị tổn thương, trẻ lớn lên sẽ tự đánh giá thấp bản thân, thiếu tự tin và cũng có thói quen xử lý tình huống bằng bạo lực. Cần phân biệt trẻ phạm lỗi là do không hiểu, không biết hay do cố ý. Lỗi mà trẻ phạm phải có thực sự nghiêm trọng không hay chỉ là sự không vừa lòng người lớn. Ngoài ra, có những vấn đề của trẻ mới nhìn tưởng là do trẻ ngang bướng nhưng thật ra là trẻ đang gặp khó khăn trong phát triển tâm lý, thậm chí có dấu hiệu bệnh lý. Vì vậy, càng phải gần gũi trẻ để trẻ cảm thấy an toàn, thấy mình được tôn trọng. Nếu cần phạt phải nói rõ cho trẻ hiểu trẻ bị phạt về lỗi gì, chỉ có lỗi đó đáng bị phạt chứ không phải toàn bộ con người trẻ đáng bị ăn đòn. Cần giải thích cho trẻ hiểu rằng kỷ luật đặt ra là nhằm lợi ích tốt nhất cho trẻ chứ không phải vì ý muốn của người lớn. Đoàn Bắc Việt Trân Chuyên viên tư vấn tâm lý Tổng đài 1088