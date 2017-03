Dạy con trẻ tiêu tiền

Hội nghị triển khai dự án giáo dục tài chính cho học sinh THPT (giai đoạn ba) do tổ chức Save the Children phối hợp với Sở GD&ĐT TP.HCM thực hiện vừa diễn ra tại TP.HCM. Mục đích của dự án là mong muốn học sinh THPT biết lập bản ngân sách cá nhân. Theo dõi ngân sách ít nhất ba tháng, mở tài khoản tiết kiệm (biết tiết kiệm ít nhất 5% số tiền tiêu vặt cha mẹ cho). Gần 7.000 học sinh của 50 trường THPT tại TP.HCM sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dự án giáo dục tài chính cho học sinh. Khoảng 4.000 học sinh và 600 phụ huynh sẽ được tham gia các sự kiện, các cuộc đối thoại có hỏi-đáp, các buổi họp với phụ huynh và các cuộc thi của dự án. Những kiến thức, kinh nghiệm về giáo dục tài chính cho học sinh THPT sẽ được đưa lên trang web các trường có tham gia để phụ huynh tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm. Nghiên cứu của Save the Children trên 200 học sinh THPT tại TP.HCM khi được hỏi số tiền cha mẹ cho tiêu vặt mỗi ngày đủ xài không thì 68% trả lời đủ xài, 32% nói không đủ xài. 2/3 học sinh cho biết các em luôn gặp khó khăn về tiền bạc mỗi khi có việc phải chi tiêu đột xuất. 25/27 phụ huynh được khảo sát cho biết họ đưa tiền cho con tiêu vặt dựa trên ước tính chi phí cần chi tiêu. Rất ít phụ huynh kiểm tra con mình xài tiền có đúng mục đích không.