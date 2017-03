Dạy con về sex: Chừng nào là đủ?

Tuổi dậy thì đem đến những thay đổi mạnh mẽ về thể xác cũng như cảm xúc khiến cho những đứa trẻ chưa được chuẩn bị sẵn sàng có thể hoảng sợ. Nếu bạn không hiểu biết lắm về những thay đổi của tuổi dậy thì hãy tìm hiểu trong sách báo trước khi nói chuyện với con cái.



Bạn nên dạy con gái về những thay đổi ở tuổi dậy thì của nam giới và ngược lại, những thay đổi khi bước vào giai đoạn dậy thì ở nữ giới cho con trai.









Theo Kiến thức



Khi con bạn đã hiểu trẻ em được thụ thai và sinh ra như thế nào, bạn có thể thảo luận đến vấn đề tránh thai. Nếu bạn không cảm thấy ngại ngùng, hãy cho chúng xem viên thuốc tránh thai hay chiếc bao cao su để chúng hiểu rõ hơn. Cần cho trẻ biết rằng sinh hoạt tình dục có thể lây bệnh truyền nhiễm. Hãy thảo luận về tình dục an toàn, chẳng hạn như tầm quan trọng của việc sử dụng bao cao su.Bạn cũng nên dạy cho cả bé gái và bé trai biết rằng tình dục phải là sự đồng thuận của cả hai phía và tất cả mọi người đều có quyền nói “không”. Giải thích cho chúng hiểu thế nào là quấy rối tình dục. Nhấn mạnh rằng không một ai có quyền đụng chạm vào những chỗ kín trên cơ thể chúng và phải thông báo cho cha mẹ nếu chuyện đó xảy ra.Tuỳ thuộc vào những quan điểm đạo đức, tôn giáo và của riêng bạn đối với tình dục, bạn có thể giải thích cho trẻ hiểu được quan điểm của mình. Nếu bạn có quan điểm cứng rắn đối với tình dục thì đây chính là lúc thông báo cho trẻ biết. Nhưng rất có thể xảy ra khả năng, hiện nay con bạn đồng ý với quan điểm này của bạn nhưng sau này chúng sẽ không đồng tình nữa. Hãy nhấn mạnh rằng trong các mối quan hệ phải tôn trọng lẫn nhau.Trẻ em cũng cần biết cách thảo luận về kinh nghiệm tình dục theo những cách thức tích cực và có trách nhiệm. Cha mẹ có thể giúp đỡ chúng đưa ra những quyết định an toàn và khôn ngoan liên quan đến vấn đề tình dục.Để làm được điều này, cha mẹ cần cung cấp cho con cái những thông tin chính xác và rõ ràng về các biện pháp tránh thai, tình dục an toàn và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Khuyến khích chúng thảo luận vấn đề tình dục và hậu quả của nó với bạn của mình. Hướng dẫn chúng cách chống lại những cám dỗ và áp lực tình dục.