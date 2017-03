Day dứt khi nhìn thấy trẻ không bình thường

Buổi lễ do Công đoàn ngành GD&ĐT TP.HCM tổ chức với chủ đề “Những đóa hồng thầm lặng” nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2015). Tại đây, 14 giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong hội thi Giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật TP.HCM năm học 2014-2015” và 109 giáo viên tiêu biểu đã được lãnh đạo ngành GD&ĐT TP tuyên dương vì những đóng góp to lớn của họ trong hoạt động giáo dục khuyết tật và hòa nhập. -----------



Ông Lê Hồng Sơn trao kỷ niệm chương cho các cán bộ, giáo viên tiêu biểu trong giáo dục trẻ khuyết tật và hòa nhập sáng 14-11 Ông Lê Hồng Sơn trao kỷ niệm chương cho các cán bộ, giáo viên tiêu biểu trong giáo dục trẻ khuyết tật và hòa nhập sáng 14-11 Ngành giáo dục ghi nhận những tâm huyết, hy sinh thầm lặng của các đội ngũ cán bộ, nhà giáo đã không quản ngại khó khăn, vất vả để dìu dắt, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật, hòa nhập trong thời gian qua. Về những khó khăn hiện nay, hiện TP đã xây dựng chính sách riêng và đang chờ UBND TP ký về hỗ trợ chế độ chính sách cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật và hòa nhập. Trong đó, giáo viên mầm non và tiểu học sẽ được tăng hỗ trợ gấp nhiều lần vì đặc thù dạy theo lớp nhưng ngược lại, giáo viên THCS và THPT sẽ bị giảm xuống cho phù hợp với công sức thực tế các giáo viên bỏ ra. TP cũng sẽ tiếp tục kiến nghị để làm sao Bộ GD&ĐT quy định phù hợp với đặc thù của TP hơn. Ví dụ như quy định của Bộ là chỉ 1-2 trẻ hòa nhập/lớp nhưng đặc thù của TP đông dân cư, có khoa học giáo dục phát triển, thu hút nhiều trẻ khuyết tật từ các tỉnh thành bạn nên phải có quy định khác. (Ông LÊ HỒNG SƠN, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM)