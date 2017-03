Dạy múa cột hay sex hóa trẻ em?

Sam Remmer - người sáng lập ra trường Nghệ thuật khiêu vũ - cũng là tác giả của quyết định gây tranh cãi này.



Dạy múa cột thay môn thể dục

Trong số 1.025 bậc cha mẹ của trẻ từ 5 đến 16 tuổi, 40% cho rằng những quảng cáo ở cửa hiệu hay các áp phích của một số hãng thời trang quá mát mẻ và gợi cảm hoàn toàn có hại cho thiếu niên; 41% phàn nàn về các chương trình quảng cáo trên truyền hình cũng thường xuyên chứa những nội dung tương tự - BBC.

Chuyển trường vì phó hiệu trưởng múa cột

Trường Nghệ thuật khiêu vũ - The Art of Dance – ở Plymouth, Devon (Anh), mở một khóa học dạy múa cột dành cho những học sinh mới 12 tuổi. Đã nổ ra cuộc tranh luận xung quanh lớp học này.Những người ủng hộ cho rằng múa cột là một bài thể dục thích hợp giúp trẻ rèn luyện sức khỏe. Trong khi những người phản đối cho rằng lớp học này chẳng khác nào hộp đêm với những cô gái nhảy thoát y.Gary Streeter - thành viên của Đảng Bảo Thủ ở Devon - bức xúc: “Chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề thực sự khi trẻ em đang được tiếp xúc ngày càng nhiều những hình ảnh khiêu gợi thông qua các phương tiện truyền thông, quảng cáo. Chúng ta không muốn chứng kiến thêm những đưa trẻ 12 tuổi biểu diễn những động tác giống như múa thoát y trong hộp đêm.”Hãng BBC đưa tin: Cuộc khảo sát gần đây nhất của Hiệp hội bà mẹ nước Anh cho thấy: 10 phụ huynh nước này thì có 9 người phàn nàn vì con cái họ đang "lớn" quá nhanh và hơn một nửa trong số họ không hài lòng với các chương trình có chứa nội dung chỉ dành cho người lớn.6 nữ giáo viên, bao gồm phó hiệu trưởng của trường Tiểu học Langland Community ở Milton Keynes (Anh) đã tham gia một buổi tiệc khiến các phụ huynh không khỏi bị sốc. Trong một bức ảnh được đăng lên trang Facebook, một nữ giáo viên mặc váy cực ngắn và múa cột. Những bức ảnh khác cho thấy một nhóm giáo viên uống rượu và hút thuốc.Phụ huynh của một học sinh đang theo học tại trường Langland Community đã phát hiện thấy những bức ảnh này trên trang Facebook của một giáo viên và đã in 5 trong số bức ảnh này thành nhiều bản rồi phát cho các phụ huynh học sinh khác.