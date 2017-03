Dạy thêm, học thêm: Chỉ cấm trên giấy!

Trẻ mầm non cũng học thêm Dạy thêm, học thêm còn lan sang cả bậc mầm non với nhiều chiêu, trò hết sức tinh vi: Ép trẻ học chữ, nhờ GV kèm cặp môn năng khiếu. Trước Trường Mầm non Búp Sen Hồng (quận Thủ Đức), treo bảng thông báo: Nhận dạy kèm HS lớp 1, lớp 2 và các bé chuẩn bị vào lớp 1. Thời gian học từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút. Liên hệ cô Phương, số điện thoại: 0164… Ngay đầu năm học mới, lãnh đạo nhiều phòng GD-ĐT đã lo ngại về tình trạng trẻ mẫu giáo bỏ học, ở nhà đi học chữ để chuẩn bị vào lớp 1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Phòng GD-ĐT quận 3 - TPHCM, cho biết: Trong cuộc họp với PH của Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, quận 3, nhiều PH đã ký vào đơn đề nghị nhà trường tổ chức dạy chữ cho trẻ nhưng nhà trường từ chối.