Dạy thêm phải “lụy” xã, phường!

Tổ chức dạy thêm-học thêm ngoài nhà trường Tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm-học thêm phải ký cam kết với UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm-học thêm về thực hiện đúng các quy định về dạy thêm-học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm-học thêm. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm-học thêm phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin công cộng của địa phương (xã, phường, thị trấn) và tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước khi thực hiện dạy thêm: - Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm-học thêm do cấp có thẩm quyền cấp. - Danh sách người dạy thêm. - Danh sách người học theo các lớp học, môn học. - Nội dung, chương trình dạy thêm-học thêm của các lớp học, môn học. - Thời khóa biểu dạy thêm-học thêm. - Mức thu tiền học thêm. (Trích Điều 6 dự thảo Thông tư về quản lý dạy thêm-học thêm

của Bộ GD&ĐT năm 2012) Xuất phát từ thực tế có nhiều lớp dạy thêm, học thêm tự phát do những người không đủ năng lực, phẩm chất tổ chức giảng dạy, dự thảo của Bộ ghi nhận thêm việc đăng ký việc dạy thêm-học thêm với địa phương để biết rằng thầy A, cô B sẽ dạy trên địa bàn. Việc đăng ký và cam kết chỉ là thông báo về việc dạy hợp pháp của mình để dễ quản lý, đảm bảo quyền lợi của người học. Nó đơn giản như là việc đăng ký, thông báo một dịch vụ kinh doanh vậy. Tuy nhiên, nếu cán bộ phường, xã không hiểu theo tinh thần này, sẽ gây ra một số phiền phức cho giáo viên. Và tất sẽ phát sinh thêm một cấp quản lý gây rối không cần thiết. Ông NGUYỄN HOÀI CHƯƠNG,

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM An Giang đã cấm hẳn dạy thêm đối với học sinh tiểu học, còn bậc THCS, THPT chỉ dạy thêm cho học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi. Về phân cấp quản lý, tôi cho rằng nên giao hẳn cho hiệu trưởng, không nên giao cho cán bộ văn xã cấp xã phường. Ông NGUYỄN THANH BÌNH, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang