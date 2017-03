ĐBSCL: Chính sách thu hút chất xám không hiệu quả

Hậu Giang từ năm 2005 đã có chính sách cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học, ngoài kinh phí đào tạo, học xong còn được hỗ trợ thêm 40 triệu đồng cho trình độ tiến sĩ, 25 triệu đồng cho thạc sĩ. Cán bộ, công chức có trình độ sau đại học về Hậu Giang công tác còn được thêm nhiều ưu đãi về nhà, đất ở... Nghèo như Trà Vinh, cử nhân về các xã vùng sâu công tác cũng sẽ được hỗ trợ một lần là năm triệu đồng.

Nhiều yếu tố khiến các chương trình thu hút chất xám kém hiệu quả vì vướng mắc trình độ các cán bộ cử đi học, mức độ gắn bó sau khi học xong, về kinh phí... Chương trình thu hút của Bến Tre vừa bị trung ương xuất toán. Bởi lẽ Bến Tre là tỉnh chưa tự chủ thu chi, còn “xài” ngân sách trung ương mà theo quy định đào tạo và thu hút cán bộ phải sử dụng ngân sách địa phương.

Chương trình thu hút cử nhân về vùng sâu, xa công tác của An Giang không mang lại hiệu quả cao. Hàng năm có khoảng 300 người được gọi thi tuyển công chức nhưng đã có đến 50% bỏ việc trước khi thi. Lý do là môi trường làm việc tại các xã vùng sâu, xa không phù hợp, tương xứng với trình độ của sinh viên.

Riêng “Chương trình Mekong 1000” của các tỉnh ĐBSCL (từ năm 2005 đến 2010 đưa 1.000 cán bộ, công chức đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài) hiện chỉ có TP Cần Thơ là khả quan. Đến cuối năm 2007, tỉnh này đã đưa được 42 ứng viên đi học ở các nước Anh, Úc... Các tỉnh khác thì “èo uột”, có tỉnh đưa được vài người, thậm chí có tỉnh chưa có đề án cụ thể (như Long An).

Theo chương trình, Bến Tre phải đào tạo được 50 người, tuy nhiên đến nay mới đưa được ba người đi đào tạo và hiện chương trình tạm ngưng do thiếu hụt kinh phí. Trà Vinh mới đưa được hai ứng viên sang Thái Lan, trong khi theo chương trình là 100 ứng viên. Lý do là không có người đủ chuẩn, những sinh viên đủ chuẩn thì không muốn đi do không có tiền để đi (theo đề án thì sinh viên chỉ được bao tiền học phí, đi lại..., còn ăn ở thì gia đình tự túc).