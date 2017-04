ĐBSCL: Học sinh nghỉ Tết khoảng hai tuần

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, lịch nghỉ Tết đối với học sinh mầm non, THCS, THPT là tám ngày (từ 22 đến hết 29-1); bậc tiểu học, bổ túc THCS, bổ túc THPT được nghỉ 13 ngày (từ 19 đến 31-1). Sở GD&ĐT các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang cho học sinh nghỉ 14 ngày (từ 19-1 đến 1-2). Sở GD&ĐT hai tỉnh Bến Tre, Trà Vinh cho học sinh THCS, THPT nghỉ chín ngày (từ 22-1 đến 30-1); bậc mầm non, tiểu học, giáo dục thường xuyên nghỉ 12 ngày (từ 19-1 đến 30-1).