Đề án 'lệch ca, lệch giờ": Vẫn còn ùn ứ ở cổng trường

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, ngành giáo dục TP đã thực hiện đề án lệch ca, lệch giờ từ năm học 2006- 2007. Trong đó, khối mầm non không thay đổi giờ ra vào học, vẫn vào lúc 7 giờ 30 và về lúc 16 giờ. Các bậc học còn lại, tùy theo cấp học đều được điều chỉnh thêm 15 phút.

Cụ thể, bậc THPT trước đây vào học lúc 6 giờ 45, ra về lúc 11 giờ 15 thì từ năm 2017 giờ vào học sẽ là 7 giờ, ra về lúc 11 giờ 30. Các Phòng GD&ĐT quận, huyện đều có ký kết liên tịch với Công an các quận, huyện phối hợp giữ an ninh trật tự trước cổng trường.



Lịch điều chỉnh lệch ca, lệch giờ của các cấp học trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: PHẠM ANH

Theo ông Nguyễn Văn Gia Thụy, Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT TP.HCM, nhiều trường có sân bãi rộng cũng đã chủ động cho phụ huynh vào trường đưa đón con, có phân luồng ra vào khác nhau giúp giảm ùn tắc trước cổng trường rất nhiều. Đơn cử như trường tiểu học Lương Định Của (quận 3), trường tiểu học Minh Đạo (quận 5), THCS Lê Quý Đôn (quận 11).... Nhiều trường trên cùng địa bàn còn phối hợp điều chỉnh lệch ca, lệch giờ giữa các khối lớp hoặc giữa các trường lân cận để điều tiết giao thông an toàn, thông thoáng như trường THCS Hồng Bàng và THPT Hùng Vương (quận 5), Tân Bình......

Đánh giá kết quả thực hiện sau 10 năm, ông Thụy cho rằng tình hình an ninh, trật tự giao thông, buôn bán ở cổng trường đã bớt phức tạp so với trước đây. Tình trạng ùn ứ ở nhiều điểm trường vẫn còn do lượng phương tiện ra vào nhiều, nhất là những nơi đường hẹp hoặc nhiều trường cùng nằm ở khu vực giao thông trọng điểm.



Hội thảo "Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện đề án lệch ca, lệch giờ của ngành giáo dục trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2006-2007 đến nay" sáng 5-10. Ảnh: PHẠM ANH



Theo ông Thụy, thời gian tới, ngành sẽ vẫn duy trì đề án lệch giờ. Đồng thời, chỉ đạo các trường tăng cường chủ động điều chỉnh lệch giờ giữa các khối lớp hoặc giữa các trường, nhất là ở những địa bàn trọng điểm. Ngoài ra, Sở sẽ tiếp tục khuyến khích các đơn vị trường học sử dụng xe đưa đón HS của Trung tâm hành khách công cộng để phần giảm áp lực giao thông ở các cổng trường.

Về vấn đề này, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh cho rằng nên tiếp tục duy trì đề án lệch ca, lệch giờ vì thực tế đã có hiệu quả. Nhiều điểm trường không còn ùn tắc lâu như trước đây mà chỉ ùn tắc trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện đồng bộ việc này với các giải pháp như tăng cường xử phạt mạnh về vi phạm giao thông, hạn chế tình trạng HS đi xe phân khối lớn, giảm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường... để đạt hiệu quả hơn. Ngoài ra vấn đề giờ làm việc của phụ huynh cũng cần được tính toán để phù hợp với giờ học của con chứ như hiện này dù con cái đi học lệch giờ nhưng giờ đi làm của cha mẹ không thay đổi nên hiệu quả chưa cao.