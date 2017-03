Đề Địa lý hơi dài nhưng không khó

Thí sinh Hà Nộixem lại bài thi môn Địa lý: (Ảnh: Hương Thắm)

Thí sinh tại TPHCM sau khi kết thúc môn thi thứ 3. (Ảnh: Lê Phương)

Hai thí sinh là học sinh của trường THPT Gia Định xem lại

Atlat Địa lý sau khi thi xong môn Địa lý. (Ảnh: Lê Phương)



Thí sinh tại Hà Nam hào hứng sau khi rời phòng thi.

Các thí sinh rời phòng thi ngay khi được phép nhưng phải 15 phút

sau khi hết giờ làm bài, cổng trường thi mới mở. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh tại Đà Nẵng hoàn tất môn thi Địa lý với

tâm trạng thoải mái. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh Thanh Hóa rời phòng thi trong thời tiết

nắng nóng. (Ảnh: Duy Tuyên)

Nhận định về đề thi Địa lý tốt nghiệp THPT năm nay, cô giáo Đặng Hồng Ngọc, giáo viên môn Địa lý trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội, cho biết: “Đề thi Địa lý bám sát chương trình, đảm bảo kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Mặc dù đề thi hơi dài so với thời gian 90 phút nhưng không khó. Nhiều câu hỏi yêu cầu học sinh phải tư duy nên em nào học vẹt khó có điểm cao. Tuy nhiên, với đề thi này sẽ có nhiều điểm khá, giỏi”.

Tại Hà Nội, em Nguyễn Bảo Việt HS lớp 12 A5 trường THPT Nguyễn Siêu ra khỏi trường thi với khuôn mặt hớn hở: “Em thi khối A và môn Địa luôn là nỗi lo của em trong kỳ thi này. Nhưng với đề địa lý năm nay em thấy đề không khó, các câu hỏi không lắt léo, đi đúng trọng tâm ôn tập. Rất may là em vẽ biểu đồ miền nhiều nên em hy vọng mình sẽ vẽ đúng, duy chỉ có câu 1 em ôn không được kỹ lắm. Em nghĩ mình sẽ làm đúng 70%”Còn với Mai Lan học sinh lớp 12 A4 trường THPT Yên Hoà cho rằng đề thi bình thường không khó, không dễ: “Em nghĩ mình làm được 60% thôi, vì trong câu 3 ở phần b ý 1 chủ yếu bắt học sinh làm tự luận, phải có kiến thức tổng hợp giữa bài học và thực tế đời sống. Em diễn đạt câu này không được tốt lắm”.Ngọc Tú học sinh lớp 12 A4, trường THPT Cầu Giấy thì có chút lo lắng: “Đề thi không quá khó, nhưng em lo nhất câu 3 vẽ biểu đồ miền, em không biết mình có vẽ đúng không nữa, vì em không ôn kỹ biểu đồ miền, ở lớp cô giáo dạy hết các loại biểu đồ nhưng em hơi chủ quan với biểu đồ miền. Câu 1 phần trình bày hoạt động của gió mùa đông Bắc em làm cũng không được khả quan lắm. Em nghĩ bài làm của mình chỉ được 50% thôi”.Kết thúc môn thi thứ 3, các thí sinh tại TPHCM nhận định đề tương đương với mức của năm ngoái và khá hay dù nội dung đa phần nằm trong kiến thức được các thầy cô đã dạy.Tại Hội đồng thi trường THPT Võ Thị Sáu, đến tận phút cuối cùng các thí sinh mới được phép ra ngoài dù đã hoàn thành bài xong trước đó. Thí sinh Dương Thị Diễm Phúc, học sinh trường THPT Đông Đô nhận định “ Đề này hay và nằm hết trong bài học chúng em được học trong chương trình. Đề gồm 4 mục lớn, trong đó có 3 câu buộc thí sinh phải vận dụng Atlat Địa lý. Em chỉ mất một nửa thời gian để hoàn thành bài này. Riêng câu nâng cao yêu cầu “ Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên trong việc phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta” em không làm vì Địa lý không phải là sở trường của mình. Dù vậy, thí sinh này khiêm tốn cho rằng khả năng bài thi của mình được khoảng từ 6 – 7 điểm.Trong khi đó, các thí sinh đều cho rằng câu 1 là câu hỏi mở, đòi hỏi thí sinh phải tư duy và vận dụng hiểu biết bên ngoài của mình. Thí sinh Quang Nhật, học sinh lớp 12A8 trường THPT Gia Định cho biết đề thi của Bộ có phần dễ hơn đề thi thử của Sở. “So với các môn thi hôm qua thì hôm nay như thế là ổn”, thí sinh Nhật nói.Tương tự, thí sinh Trịnh Phương Quang, học sinh lớp 12A6 trường Gia Định cũng cho biết đề vừa sức học sinh.Theo Phương Quang thì “ Với đề này, em làm xong thấy còn dư 15 phút. Kết quả thì cảm thấy mình làm chắc chắn được 60%. Có 2 câu là buộc thí sinh thuộc bài, còn lại vừa kết hợp kiến thức đã học và sử dụng Atlat”.Thí sinh Phương Quang cũng cung cấp thêm thông tin “ Trong lúc phát đề sáng nay, có một đề thi bị lỗi khi in kèm thêm 1 phần đáp án”. Theo Quang, tại phòng thi 101 của hội đồng thi THPT Võ Thị Sáu, một thí sinh tên Quang khác ngồi cạnh em được phát ngay một đề thi bị lỗi, phía dưới cuối tờ giấy đề có 5,6 dòng đáp án. Tuy nhiên, thí sinh này đã trung thực báo cho giám thị biết và đổi đề thi khác. Được biết, đề thi này nằm trong phong bì kín, khi đến giờ phát đề giám thị mới cắt phong bì ra.Kết thúc buổi thi môn Địa lý sáng nay tại Hà Nam, không chỉ các bạn chuyên khối xã hội làm bài tốt mà ngay cả những bạn khối tự nhiên cũng khá hài lòng với bài thi của mình. Đề thi môn Địa Lý được nhận xét không quá khó, kiến thức gói trọn trong chương trình ôn tập, để đạt được điểm khá là không khó.Nhiều thí sinh nộp bài trước thời gian kết thúc buổi thi. Khác hẳn tâm lý chờ đợi, lo lắng của các bậc phụ huynh, các thí sinh kết thúc môn thi Địa Lý với tâm lý thoải mái. Đề thi Địa Lý năm nay được đánh giá là vừa sức, thời gian làm bài và số lượng câu hỏi cũng hợp lý.Bạn Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Em học chuyên khối A nên em rất sợ những môn thi khối xã hội như Địa Lý. Chính vì thế, chúng em đã dành nhiều thời gian để ôn tập kiến thức cho môn Địa, kể cả nhưng kiến thức cơ bản. Em rất hài lòng với bài làm hôm nay, em là làm được tất cả các câu hỏi của đề thi môn Địa”.Tại Hội thi ở các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Kim Bảng, Thanh Liêm cũng diễn ra an toàn, nghiêm túc. Các em làm bài khá tốt, không có tình trạng quay cóp bài. Theo nhiều bạn thí sinh cho biết, môn Địa Lý điểm sẽ cao hơn hai môn thi trước.Bạn Lê Thị Hồng bày tỏ: “Để ôn tập cho môn địa lý rất đơn giản, không nên quá máy móc vào phương pháp học, chủ yếu bám sát vào kiến thức trong sách giáo khoa. Trong quá trình làm bài cần phân tích thêm về các mối quan hệ địa lý, nhất là mối quan hệ tự nhiên, kinh tế - xã hội, như vậy bài làm sẽ rất tốt. Em nghĩ môn Địa Lý bài làm cho em là tốt nhất trong ba môn vừa thi”.Ông Khuất Quang Thịnh, Cán bộ khảo sát và kiểm định chất lượng giáo dục tỉnh Hà Nam chia sẻ: “Ở tất cả các Hội đồng thi trong địa bàn tỉnh Hà Nam đến nay vẫn chưa xảy ra sự cố, chưa có trường hợp thí sinh vi phạm quy chế, không có thí sinh đến muộn. Nhìn chung ở ba bộ môn các em đều làm bài khá tốt, chất lượng thi cũng được đảm bảo không xảy ra tình trạng lộn xộn nhất ở thời điểm gần hết thời gian thi”.Sáng nay, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2011 tại Đà Nẵng kết thúc buổi thi môn Địa lý với tâm trạng thoải mái sau khi hoàn tất bài thi.Ghi nhận tại Hội đồng coi thi THPT Quang Trung, các thí sinh hoàn thành bài làm và ra khỏi phòng thi ngay khi được phép. Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự giao thông trước cổng trường và dặn dò thí sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi thi chiều nay, phải hơn 15 phút sau khi hết giờ làm bài, cổng trường thi mới mở cho thí sinh ra về.Thí sinh Xuân Khánh, học sinh trường THPT Thái Phiên, dự thi tại điểm trường THPT Quang Trung cho biết: “Đề Địa lý năm nay có 4 câu. Qua tìm hiểu đề thi năm trước, em thấy đề thi năm nay có khó hơn nhưng vẫn nằm trong phần chương trình ôn tập cơ bản. Cuối năm, em đạt học lực trung bình nhưng em giải quyết chắc chắn đươc hơn 60% yêu cầu đề thi năm nay.”Thí sinh Minh Ngọc cũng dự thi tại điểm trường này cho biết thêm: “Nếu bạn nào sử dụng tốt Atlat Địa lý để giải quyết đề thi thì sẽ được điểm cao vì đề thi năm nay có nhiều phần yêu cầu học sinh phải dựa vào Atlat Địa lý để bổ trợ phân tích và giải quyết đề thi”.Kết thúc 90 phút làm bài thi môn Địa Lý, nhiều thí sính tại Thanh Hóa buớc ra khỏi phòng với tâm trạng phấn khởi vì đề thi không khó. Tuy nhiên, nhiều bạn thí sính vẫn nhận định đề thi môn Địa quá dài so với thời gian làm bài.Hơn 51 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Thanh Hóa đã hoàn thành môn thi thứ 3 vào sáng ngày 3/6. Dường như các thí sinh chưa gặp trở ngại gì về đề thi nên các em ra về với tâm trạng thoải mái và phấn khởi.“Sáng nay em đã hoàn thành tốt bài thi của mình. Câu hỏi trong đề thi đều nằm trong những kiến thức mình đã đựợc học trên lớp nên em không gặp khó khăn gì. Mong sao các môn thi sau cũng thuận lợi như thế này”, em Mai Thị Hương, thí sinh thi tại Hội đồng thi trường Đặng Thai Mai, Quảng Xương chia sẻ.Tuy nhiên, với một số bạn thí sính thiên về các môn thuộc khối A tại Hội đồng thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Quảng Xương thì đề thi môn Địa Lý thật không dễ dàng được điểm cao.Em Phạm Văn Nam đang nhẩm lại từng câu mình làm: “Em chỉ làm được câu vẽ biểu đồ và câu sử dụng Atlat thôi, các câu còn lại em “bịa” ra viết để cho xong bài. Bởi, khả năng học thuộc bài của em rất “khiêm tốn”, em chỉ thích tính toán thôi”.Bên cạnh đó, cũng không ít thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường THPT Quảng Xương 1 nhận định đề thi môn Địa quá dài so với thời gian làm bài. Nhiều bạn thí sính còn cho rằng, so với thời gian làm bài và số lượng kiến thức mà đề thi đòi hỏi ở môn Địa dài hơn so với môn Văn thi sáng qua.Một thí sính tên Thanh chưa hài lòng về bài thi củu mình: “Nhận đựơc đề thi là em cầm bút làm bài ngay, không kịp nháp, vậy mà vẫn không làm xong bài. Đề thi không lắt léo nhưng lượng kiến thức và câu hỏi dài”.Sáng nay, thời tiết tại địa bàn Thanh Hóa bắt đầu nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời cao nên các bậc phụ huynh rất vất vả trong việc ngồi chờ con thi. Nhiều người may mắn đến truớc thì tìm được bóng cây, người vào quán nước, số đông còn lại phải ngồi cả buổi sáng ngoài trời để chờ con.Một phụ huynh tên Trung bày tỏ: “Nắng mấy chúng tôi cũng chịu đựơc, chỉ cầu mong các con ở trong phòng thi làm bài tốt thôi, dù phải ngủ vất vưởng ở ngoài đường”.Chiều nay 3/6, thí sinh tiếp tục thi môn Sinh học với thời gian 60 phút.