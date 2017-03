Đề Lý thiếu hai dấu trừ, hơn 33.000 thí sinh lo lắng

Sáng 6/7, sẽ diễn ra cuộc họp khẩn cấp của Ban Chỉ đạo sau khi có báo cáo chính thức của Trường ÐH Quy Nhơn.

Chiều 5/7, sau khi Bộ GD-ĐT công bố đề thi, đáp án kỳ thi tuyển sinh ĐH, báo chí đã nhận được phản ánh của một số thí sinh, phụ huynh về hiện tượng đề thi tuyển sinh môn Vật lý ở cụm thi Quy Nhơn (Bình Định) bị thiếu hai dấu trừ.

Cụ thể, câu 26 mã đề 135 như sau: "Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng –13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng –3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng...". Sau đó là các phương án: A, B, C, D.

Tuy nhiên, trong đề thi của các thí sinh ở Quy Nhơn thiếu mất dấu trừ ở các con số –3,4 eV và –13,6 eV.

Chị Trần Thị Tuyết Lan ở Tam Quan (Bình Định) cho rằng, trường hợp này, thí sinh không thể tự phát hiện được.

Trao đổi với phóng viên, PGS. TS Nguyễn Hồng Anh, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường TP. Quy Nhơn cho hay, sau khi nhận được thông tin, Hội đồng thi đã kiểm tra lại và xác nhận có hiện tượng như trên.

Ông cho biết sơ suất này khả năng do khi in sao đề thi, máy in không nhận được dấu trừ.

Tối 5/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho hay, sơ xuất này do trong khâu kiểm tra đề thi trước khi sao in so với đề thi gốc chưa tốt.

Để xử lý vấn đề này, Ban chỉ đạo thi của Bộ đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Quy Nhơn kiểm tra toàn bộ khâu giải mã, in, sao đề thi và báo cáo bằng văn bản tới Ban chỉ đạo thi để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo lợi ích cho các thí sinh.

Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý có 50 câu. Máy chấm thi sẽ quét bài và tự động chấm theo thang điểm 100, sau đó quy về thang điểm 10.

Ông Trần Văn Nghĩa, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng cho biết, việc quy tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0.

Đây là lần thứ 7, kỳ thi tuyển sinh ĐH được tổ chức cụm thi Quy Nhơn, dành cho các thí sinh có hộ khẩu ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên và Bình Định thi vào 66 trường ĐH, CĐ ở Hà Nội và TP.HCM. Năm nay, cụm thi Quy Nhơn có 59 điểm thi, với 1191 phòng thi.

Theo số liệu tổng hợp của Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Quy Nhơn đợt 1 có 33.996 TS dự thi (đạt 73,16% so với hồ sơ đăng ký). Đến buổi thi môn Hóa vào sáng 5/7 còn 33.911 thí sinh (72,98%) tổng số TS dự thi, giảm 0,18% (vắng 85 TS).