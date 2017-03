Đề nghị tạm đình chỉ con dấu của Trường ĐH Hùng Vương

Khi thu hồi con dấu cơ quan có thẩm quyền sẽ đồng thời cấp con dấu khác cho trường để sớm kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của trường.

Trước đó, do mâu thuẫn nội bộ dẫn tới sai phạm trong quản lý tại Trường ĐH Hùng Vương, UBND TP đã có quyết định không công nhận hiệu trưởng trường đối với ông Lê Văn Lý. Tiếp đó TP nhiều lần yêu cầu ông Lý bàn giao con dấu, hồ sơ nhưng ông Lý và một số người có liên quan không thực hiện. Gần đây nhất, ngày 20-8-2013, đoàn công tác Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an đã làm việc với trường về việc quản lý, sử dụng con dấu nhưng do không có sự hợp tác nên không thực hiện được.

THU HƯƠNG