Để sinh viên thoát khỏi “tháp ngà”

PGS-TS Thái Bá Cần: Lắng nghe và điều chỉnh - Phóng viên: Nhiều đại biểu không phàn nàn về kiến thức chuyên môn của sinh viên nhưng họ lại nêu những ví dụ cho thấy sinh viên không “lôi” ra được những kiến thức đã hấp thu ở nhà trường để vận dụng vào thực tế, có phải do phương pháp đào tạo của ta có vấn đề? - PGS-TS Thái Bá Cần: Tôi cho rằng do sự nhút nhát của người học (tâm lý người Á Đông) nên đứng trước nhà tuyển dụng có thể bị khớp. Thật ra, chương trình đào tạo đều dành thời lượng lớn cho thực hành, thực tập. Một điều cần phải nói là nhà trường cố gắng nhiều, bản thân người học cũng phải cố gắng tự học, tìm tòi thêm. - Các doanh nghiệp góp ý về việc sinh viên thiếu kỹ năng quản trị, thương mại, ông thấy có hợp lý không với một trường đào tạo về kỹ thuật? - Hoàn toàn hợp lý. Do thời lượng có hạn nên chúng tôi chưa tổ chức được các khóa học tự chọn này. - Ông có nhận xét gì về đề nghị cần phải mời giáo viên thỉnh giảng là các giám đốc doanh nghiệp, quản đốc phân xưởng cũng như cần có các doanh nghiệp lớn trong hội đồng trường? - Việc mời các giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp giảng dạy ở trường là hết sức quan trọng. Trường đã làm từ nhiều năm qua nhưng chưa được phổ biến là do thời gian của các doanh nhân cũng có giới hạn mà áp lực giảng dạy theo kế hoạch rất cao. Còn việc mời các doanh nghiệp lớn vào hội đồng trường thì đã có quy định trong điều lệ trường ĐH và chúng tôi đang triển khai. - Trường “ứng xử” với những ý kiến đóng góp hôm nay như thế nào? - Chúng tôi luôn lắng nghe tất cả những góp ý của doanh nghiệp và phân tích chu đáo để điều chỉnh chương trình đào tạo. Tuy nhiên, khó có thể đáp ứng từng đề nghị cụ thể vì chương trình đào tạo vừa phải cung cấp kiến thức chuyên ngành vừa phải trang bị cho người học kiến thức nền tảng tốt. Mục đích cuối cùng là phát huy tiềm năng sáng tạo của mình trên cơ sở những kiến thức thu nhận được.