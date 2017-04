Để SV thực tập không bị bỏ rơi: Nhà trường và DN phải hợp tác

Sinh viên thực tập hưởng lương 1-3 triệu đồng Từ nhiều năm nay, Trường ĐH dân lập Lạc Hồng (Đồng Nai) được xem là trường ĐH có mô hình giới thiệu sinh viên thực tập và tìm việc hiệu quả nhất so với các trường ĐH khác. Tất cả sinh viên đi thực tập của trường này đều được hưởng mức lương 1-3 triệu đồng, tùy theo ngành thực tập. Mỗi khoa có ngành nghề đào tạo là có người phụ trách khâu liên lạc với các doanh nghiệp, thường xuyên nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp. Nhà trường ký hợp đồng với doanh nghiệp đưa sinh viên đến thực tập theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nhà trường có trung tâm quan hệ doanh nghiệp do hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Ông Lâm Thành Hiển, Hiệu phó Trường ĐH dân lập Lạc Hồng, cho biết hiện nay các doanh nghiệp đều cho rằng thời gian thực tập sáu tháng là phù hợp nhất. Thời gian 2-3 tháng thì quá ngắn, sinh viên thực tập vừa vào làm quen công việc là đã hết thời gian. Vì vậy, nhà trường cũng đã quy định thời gian thực tập cho sinh viên là sáu tháng. Do đó, sinh viên có nhiều thời gian làm việc với doanh nghiệp, thêm nhiều kinh nghiệm. TRƯƠNG HIỆU