Đề thi lớp 12 ở Thừa Thiên - Huế bị lỗi

Đó là các câu hỏi và đáp án phần thi đọc - hiểu ở 3 mã đề 245, 326 và 495 bị đảo lộn khiến học sinh không thể làm bài thi. Sau khi bóc đề, một hội đồng thi đã phát hiện sai sót nên báo cáo với Sở GD-ĐT. Dù khẩn trương chỉ đạo nhưng trong tổng số 40 hội đồng thi, có 8 đơn vị không kịp điều chỉnh.

Bà Lê Thị Anh Đào, phụ trách môn thi tiếng Anh của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết sự cố xảy ra do lỗi kỹ thuật tại khâu xáo đề gốc để in sao thành 4 mã đề. Sau khi xáo đề xong, cán bộ in sao chỉ kiểm tra lại mã đề đầu tiên chứ không kiểm tra các mã đề còn lại nên không phát hiện sai sót. Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế quyết định cộng 1,25 điểm cho tất cả học sinh làm bài thi tại 3 mã đề bị in sai nhưng không kịp điều chỉnh.